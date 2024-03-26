- Asayiş

Ruhsatsız madende yaşamını yitiren işçi

Zonguldak, Kilimli'de ruhsatsız maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut hayatını kaybetti. Kazaya dair soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Ruhsatsız madende yaşamını yitiren işçi mask
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Kazanın Detayları ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Maden ocağında çalışan Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak ağır yaralandı. İşçinin mesai arkadaşlarının hızla yaptığı ilk müdahale sonucu yüzeye çıkarıldığı ancak, tüm çabalara rağmen Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajedi, madencilik sektöründe çalışma koşullarının ve iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Ruhsatsız madende yaşamını yitiren işçi

Hukuki Süreç Başladı

Korkut'un vefatıyla sonuçlanan bu kaza sonrasında yetkililer harekete geçti. Ruhsatsız maden ocağı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın, sektördeki güvenlik standartlarını ve denetim mekanizmalarını iyileştirmeye yönelik adımların atılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
# kaza

26 Mar 2024 - 11:37 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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