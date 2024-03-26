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Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

1 Nisan Şaka Günü, dünya çapında gerçek sandığımız ancak sonradan gülümsememize sebep olan şakalarla dolu. BBC'den Volkswagen'e, sosyal medyadan basına kadar pek çok unutulmaz şaka, bu özel günün eğlencesini yıllar boyu yaşatıyor.

Arzu Sarı
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Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları
Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları
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Gelenek nasıl başladı?

1 Nisan Şaka Günü'nün kökeni, antik dönemlerden günümüze uzanan renkli hikayelerle dolu. Eski Romalıların Hilarya Festivali'nden, Fransa'da takvim değişikliğine kadar pek çok anlatı, bu geleneksel günün nasıl ortaya çıktığını açıklıyor. "1 Nisan Aptalları" kavramı, zaman içinde dünya çapında bir şaka geleneğine dönüştü.

Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

BBC'nin unutulmaz "Spagetti Ağaçları" şakası

1957 yılında BBC'nin Panorama programı, İsveç'te spagetti yetiştirildiğini ciddiyetle anlatan bir haber yayımladı. Gerçek sanılan bu haber, izleyicileri şaşkına çevirerek, pek çoğunun spagetti ağacı yetiştirmek için bilgi talep etmesine neden oldu.

Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

"Yer Çekimi Azalıyor" ile havada uçuşan hayaller

1976'da İngiliz gök bilimci Patrick Moore, Plüton ve Jüpiter'in özel bir dizilimi sonucu yer çekiminin azalacağını iddia etti. Bu açıklama, binlerce kişinin sıçrayıp havada uçma hissini yaşamak için harekete geçmesine sebep oldu.

Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

Eyfel Kulesi'nin yeni adresi: Euro Disney

1986'da The Parisien gazetesi, Eyfel Kulesi'nin Euro Disney'e taşınacağını duyurdu. Gerçek sanılan bu haber, okuyucuları hem şaşırttı hem de eğlendirdi.Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

Kongre Binası’nın gizemli çöküşü

1933'te The Madison Capital-Times, Kongre Binası'nın patlamalar sonucu çöktüğünü iddia eden bir haber yayımladı. Haber, okuyuculardan büyük tepki topladı.Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

Volkswagen'den "Voltswagen" şakası

2021'de Volkswagen, ABD'deki biriminin adını "Voltswagen" olarak değiştireceğini duyurdu. Bu şaka, markanın elektrikli araçlara olan bağlılığını vurgulamak amacıyla yapıldı ve büyük ilgi gördü.Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

LEGO'dan "Akıllı Legolar"

LEGO, 2021'de yaptığı 1 Nisan paylaşımında, insanların ayağına batmayan "akıllı legolar" ürettiklerini duyurdu. Bu eğlenceli şaka, LEGO severler tarafından büyük beğeni topladı.Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

Twitter ve sesli harf yasağı

2013'te Twitter, yeni adının "Twttr" olacağını ve sesli harf kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Bu şaka, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Anadolu Ajansı'nın eğlenceli 1 Nisan haberleri

Anadolu Ajansı, "Dünya'ya çok benzeyen gezegen keşfedildi" ve "Taksim'de doğal gaz bulundu" gibi haberlerle 1 Nisan'a katkıda bulundu. Bu haberler, okuyucuları hem şaşırttı hem de eğlendirdi.Akıllardan çıkmayan 1 Nisan şakaları

1 Nisan Şaka Günü, her yıl dünya genelinde eğlence ve şaşkınlıkla dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu özel gün, insanları gülümseten ve bir araya getiren küresel bir geleneğe dönüşmüş durumda.

# nisan, iddia

26 Mar 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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