Kritik meteoroloji uyarısı! Sarı alarm

Ani Hava Değişiklikleri Kapıda: Tedbirinizi Alın!

Sarı kod, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirli hava olaylarına karşı yapılan bir uyarı türüdür. Bu uyarı, "dikkatli olunması gerektiğini" ifade eder. Zonguldak başta olmak üzere, Batı Karadeniz bölgesinin genelinde beklenen şiddetli yağışlar, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem almaları yönünde bir çağrı niteliğinde.

25 Mart 2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinde yaşanması beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, bölgedeki vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilir. Ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalar da bu olumsuz hava koşullarına eşlik edebilir

Önleminizi Alın: Güvenli Bir Sığınak Bulun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge sakinlerini ve yetkilileri, bu tür hava olaylarına karşı proaktif önlemler almaya çağırıyor. Özellikle açık alanlarda bulunulmaması, sel ve su baskını riskine karşı yüksek yerlerde güvenli sığınaklar bulunması öneriliyor. Ayrıca, olası dolu yağışına karşı araçların korunaklı alanlara park edilmesi, ani rüzgar ve fırtınalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Zonguldak ve çevre illerde yaşayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Vatandaşların, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerine uymaları hayati önem taşımaktadır.