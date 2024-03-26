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Kritik meteoroloji uyarısı! Sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi için önemli bir uyarı yayınladı. Özellikle Zonguldak ilimiz, sarı kodlu alarmın odağındaki yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bölgeyi etkisi altına alacak olan yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi olası doğa olaylarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kritik meteoroloji uyarısı! Sarı alarm mask
Kritik meteoroloji uyarısı! Sarı alarm
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Ani Hava Değişiklikleri Kapıda: Tedbirinizi Alın!

Sarı kod, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirli hava olaylarına karşı yapılan bir uyarı türüdür. Bu uyarı, "dikkatli olunması gerektiğini" ifade eder. Zonguldak başta olmak üzere, Batı Karadeniz bölgesinin genelinde beklenen şiddetli yağışlar, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem almaları yönünde bir çağrı niteliğinde.

25 Mart 2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinde yaşanması beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, bölgedeki vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilir. Ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalar da bu olumsuz hava koşullarına eşlik edebilir

Önleminizi Alın: Güvenli Bir Sığınak Bulun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge sakinlerini ve yetkilileri, bu tür hava olaylarına karşı proaktif önlemler almaya çağırıyor. Özellikle açık alanlarda bulunulmaması, sel ve su baskını riskine karşı yüksek yerlerde güvenli sığınaklar bulunması öneriliyor. Ayrıca, olası dolu yağışına karşı araçların korunaklı alanlara park edilmesi, ani rüzgar ve fırtınalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Zonguldak ve çevre illerde yaşayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Vatandaşların, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerine uymaları hayati önem taşımaktadır.

Kritik meteoroloji uyarısı! Sarı alarm

# bartın, sakarya, karadeniz, hava durumu, düzce

26 Mar 2024 - 11:41 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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