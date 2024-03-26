2024 İkinci Ortak Sınavlarda yeni uygulama

Türkiye'de eğitimde yeni bir sayfa: Açık Uçlu Sınavlar

Türkiye genelindeki öğrenciler, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde, eğitim sisteminde bir yenilik olan ikinci ortak sınavlara katılacaklar. Bu sınavlar, geleneksel çoktan seçmeli soruların ötesine geçerek, açık uçlu sorularla öğrencilerin daha yüksek düzeyde düşünme becerilerini değerlendirecek. Bu yeni yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi sadece hatırlamasını değil, aynı zamanda anlamasını ve uygulamasını da gerektirecek.

Açık Uçlu Soruların eğitimdeki rolü

Bu yenilikçi sınav sistemi, 6. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak ve matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerinde uygulanacak. Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular, öğrencilerin konuları daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını ve eleştirel düşünme yeteneklerini sergilemelerini sağlayacak. Bu yöntem, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

6. sınıf Türkçe sınavı

6.sınıf Türkçe dersi için tasarlanan sınav formatı, 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşacak. Bu özgün yaklaşım, çoktan seçmeli sorular için hızlı ve etkin bir değerlendirme sunarken, açık uçlu sorular öğrencilerin derinlemesine düşünme ve ifade becerilerini ölçecek.

Katılım rekoru kıran sınav

Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir açık uçlu sınav gerçekleştirilecek. 6. sınıf Türkçe sınavına yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılması bekleniyor. Bu sınav, dijital ortamda, ülke genelinden gönüllü 4 bin öğretmen tarafından değerlendirilecek, böylece her öğrenci cevabı adil ve objektif bir şekilde incelenecek.

Adil ve objektif puanlama süreci

Öğrenci cevap kağıtları, il ölçme değerlendirme merkezleri tarafından taranıp özel bir yazılıma yüklenecek. Her bir öğrenci cevabı, öğrenci bilgileri gizli kalarak, iki farklı öğretmen tarafından değerlendirilecek. Bu çift kör değerlendirme yöntemi, puanlamanın adil ve tutarlı olmasını sağlayacak.

Eğitimde uluslararası standartlar

Puanlama işlemleri, 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü olarak seçilen öğretmenlere özel bir puanlama eğitimi verilecek. Bu adım, sınav ve değerlendirme süreçlerinin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak ve Türkiye'nin eğitim kalitesini daha da yükseltecek.