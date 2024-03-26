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Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi

Marmara Denizi'ni kaplayan geniş denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi, uzmanlar tarafından havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Kirlilik ve küresel ısınmanın neden olduğu bu durum, ekosistem için ciddi tehlikeler barındırıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin değerlendirmeleriyle derinlemesine bir bakış.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi mask
Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi
Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi
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Marmara Denizi'nde Denizanası Tehlikesi Büyüyor

Havadan çekilen görüntülerle belgelenen, Marmara Denizi'ni kaplayan denizanası istilası, uzmanların dikkatini çekti. Küresel ısınma ve deniz kirliliğinin yol açtığı bu durum, Marmara Denizi'nin geleceği için ciddi endişelere yol açıyor.

Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi

Uzmanlar Uyarıyor: Müsilaj Tehlikesi Kapıda

Denizanası popülasyonundaki artışın müsilajı tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, deniz kirliliğinin ve sıcaklık artışının bu durumda büyük rol oynadığını belirtiyor. Sarayburnu'ndan Bakırköy'e uzanan denizanası istilası, Marmara Denizi için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi

Marmara'nın Kirli Geçmişi ve Geleceği

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nin kirli geçmişine dikkat çekerek, denizanası artışının ana nedenlerinden birinin kirlilik olduğunu vurguladı. Küresel ısınma sonucu sıcaklık artışları ve kıyı tahribatı, denizanası popülasyonu için uygun koşulları sağlıyor. Ancak İşinibilir, Marmara'nın kendini yenileyebilme kapasitesine güveniyor.Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi

Müsilaj ve Denizanası İlişkisi

2021'deki müsilaj felaketini hatırlatan İşinibilir, denizanalarının bu felakette katalizör rolü oynadığını ve toplu ölümlerinin müsilaj oluşumunu desteklediğini açıkladı. Bu durum, Marmara Denizi'nin ekosistemi için ciddi bir uyarı niteliğinde. Uzmanlar, denizanaları ve müsilaj arasındaki ilişkinin daha detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi

# istanbul, deniz

26 Mar 2024 - 18:30 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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