Kilometrelerce uzanan denizanası istilası ve müsilaj tehlikesi

Marmara Denizi'nde Denizanası Tehlikesi Büyüyor

Havadan çekilen görüntülerle belgelenen, Marmara Denizi'ni kaplayan denizanası istilası, uzmanların dikkatini çekti. Küresel ısınma ve deniz kirliliğinin yol açtığı bu durum, Marmara Denizi'nin geleceği için ciddi endişelere yol açıyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Müsilaj Tehlikesi Kapıda

Denizanası popülasyonundaki artışın müsilajı tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, deniz kirliliğinin ve sıcaklık artışının bu durumda büyük rol oynadığını belirtiyor. Sarayburnu'ndan Bakırköy'e uzanan denizanası istilası, Marmara Denizi için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Marmara'nın Kirli Geçmişi ve Geleceği

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nin kirli geçmişine dikkat çekerek, denizanası artışının ana nedenlerinden birinin kirlilik olduğunu vurguladı. Küresel ısınma sonucu sıcaklık artışları ve kıyı tahribatı, denizanası popülasyonu için uygun koşulları sağlıyor. Ancak İşinibilir, Marmara'nın kendini yenileyebilme kapasitesine güveniyor.

Müsilaj ve Denizanası İlişkisi

2021'deki müsilaj felaketini hatırlatan İşinibilir, denizanalarının bu felakette katalizör rolü oynadığını ve toplu ölümlerinin müsilaj oluşumunu desteklediğini açıkladı. Bu durum, Marmara Denizi'nin ekosistemi için ciddi bir uyarı niteliğinde. Uzmanlar, denizanaları ve müsilaj arasındaki ilişkinin daha detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.