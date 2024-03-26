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Tarihi Safranbolu'da kaçak kazı operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Tarihi mirası koruma çabası içinde gerçekleşen bu operasyon, kaçakçılara geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarma Ekipleri Alarmda: Kaçak Kazıya Geçit Yok

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine hemen harekete geçti. Detaylı araştırmalar ve incelemeler sonucunda, belirlenen bölgede kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Olayın meydana geldiği Kuzyakahacılar köyü, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle biliniyor, bu sebeple bölgede kaçak kazı faaliyetleri özellikle hassasiyetle takip ediliyor.

Operasyondan Çıkanlar: Kaçakçıların İmalathanesi

Operasyon sırasında jandarma ekipleri, kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu. Aralarında 4 adet fener, 3 adet kazma, 6 adet plastik kova, 4 adet ahşap kazma sapı, 2 adet branda, 10 metre halat, 2 adet manivela, 3 adet murç, 30 adet boş çuval gibi çeşitli aletlerin yanı sıra, 1'er adet balta, tornavida, balyoz, çekiç, küçük kürek, el testeresi, büyük kürek ve levye de bulunuyordu. Bu malzemeler, kaçakçıların ne kadar profesyonelce hazırlandığını gözler önüne serdi.

Tarihi Safranbolu'da kaçak kazı operasyonu

Adli Süreç ve Sonrası: Şüpheliler Serbest

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin, bu olayla ilgili yasal sürecin devam ettiği biliniyor. Operasyon, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerine karşı mücadelenin ne denli ciddiye alındığını ve yetkililerin kültürel mirası koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

# jandarma

26 Mar 2024 - 11:55 Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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