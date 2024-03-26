Sülük türlerinin avı 5,5 ay süreyle yasaklandı

Yasaya göre toplamak yasak

Yapılan açıklamada, 15 Mart-31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki sülük türlerinin avcılığı ve toplayıcılığının su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, yasa dışı sülük avı yapılması ve toplanmasının cezai müeyyide gerektirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi;

“Bakanlığımızca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan, 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konan ve 1 Eylül 2020 - 31 Ağustos 2024 yılları arasındaki dönemi kapsayacak olan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 43'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ‘Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kullanılacak belgeler, istihsali yapılacak alt türler, ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasadışı istihsalinin önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.’ düzenlemesi yer almaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında;

“Bu kapsamda, bilimsel kuruluşların ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda; ekonomik ve ekolojik değere sahip sülük stoklarımızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı/toplayıcılığı yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.