“Dünyada son günüm olur” diyerek üçüncü kattan düşen KYK öğrencisi

Kaza Anı Görgü Tanıkları Tarafından Bildirildi

Edinilen bilgilere göre, Berkay Y. isimli genç üniversite öğrencisi, trajik bir şekilde yurdun üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın hemen ardından, diğer öğrenciler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplere bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, genç öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay Yeri İncelemesi ve Soruşturma Süreci

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Öğrencinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, öğrenci ve eğitim camiasını yasa boğan bu trajedi, güvenlik önlemleri ve öğrenci yurtlarının yaşam koşulları hakkında yeniden tartışmaları gündeme getirdi.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Mesaj

Berkay Y.'nin sosyal medya hesabında yapılan son paylaşım, olayın ardından dikkat çekici bir detay olarak ön plana çıktı. Genç öğrencinin, "Umarım dünyadaki son günüm 26.03.24" şeklinde bir mesaj bırakması, bu trajedinin ardında yatan sebepler hakkında soruşturmayı derinleştiren bir unsur oldu.