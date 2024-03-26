Bungalov ev atölyesi alevlere teslim

Yoğun Müdahale: Çok Sayıda Ekip Olay Yerinde
Yangına, Sinop Belediyesi, Erfelek Belediyesi, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere geniş bir müdahale ekibi seferber oldu. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması, yangının kontrol altına alınmasında kritik rol oynadı.
Görgü Tanıkları Anlatıyor: "Çok Büyük Bir Yangın"
Yangının şahidi olan Gökhan Başcan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Köyüme giderken yolda, sanayi sitesinden yükselen alevleri gördüm. Yaklaştığımda, ahşap bir atölyenin alevler içinde olduğunu fark ettim. Gerçekten çok büyük ve korkutucu bir yangındı."
Yetkililer Olay Yerinde: Bilgi Alışverişi ve İncelemeler
Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, yetkililerden yangının çıkış nedeni ve zararın boyutları hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi ve olası zararların tespiti için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.