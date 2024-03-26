- Asayiş

Bungalov ev atölyesi alevlere teslim

Sinop'un Küçük Sanayi Sitesi'nde, 23.45 sıralarında başlayan yangın, bungalov ev atölyesini küle çevirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın, adeta geceyi gündüze çevirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Bungalov ev atölyesi alevlere teslim
Bungalov ev atölyesi alevlere teslim
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Yoğun Müdahale: Çok Sayıda Ekip Olay Yerinde

Yangına, Sinop Belediyesi, Erfelek Belediyesi, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere geniş bir müdahale ekibi seferber oldu. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması, yangının kontrol altına alınmasında kritik rol oynadı.

Bungalov ev atölyesi alevlere teslim

Görgü Tanıkları Anlatıyor: "Çok Büyük Bir Yangın"

Yangının şahidi olan Gökhan Başcan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Köyüme giderken yolda, sanayi sitesinden yükselen alevleri gördüm. Yaklaştığımda, ahşap bir atölyenin alevler içinde olduğunu fark ettim. Gerçekten çok büyük ve korkutucu bir yangındı."Bungalov ev atölyesi alevlere teslim

Yetkililer Olay Yerinde: Bilgi Alışverişi ve İncelemeler

Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, yetkililerden yangının çıkış nedeni ve zararın boyutları hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi ve olası zararların tespiti için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Bungalov ev atölyesi alevlere teslim
# karadeniz, belediye, başkan, ak parti, orman

26 Mar 2024 - 12:25 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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