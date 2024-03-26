Bungalov ev atölyesi alevlere teslim

Yoğun Müdahale: Çok Sayıda Ekip Olay Yerinde

Yangına, Sinop Belediyesi, Erfelek Belediyesi, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere geniş bir müdahale ekibi seferber oldu. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması, yangının kontrol altına alınmasında kritik rol oynadı.

Görgü Tanıkları Anlatıyor: "Çok Büyük Bir Yangın"

Yangının şahidi olan Gökhan Başcan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Köyüme giderken yolda, sanayi sitesinden yükselen alevleri gördüm. Yaklaştığımda, ahşap bir atölyenin alevler içinde olduğunu fark ettim. Gerçekten çok büyük ve korkutucu bir yangındı."

Yetkililer Olay Yerinde: Bilgi Alışverişi ve İncelemeler

Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, yetkililerden yangının çıkış nedeni ve zararın boyutları hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi ve olası zararların tespiti için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.