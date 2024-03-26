Doğalgaz tüpleri yüklü tırda yangın paniği

Olayın Perde Arkası: Hızlı İhbar ve Ekip Sevkiyatı

Yangın, Cide'de doğalgaz sağlayan bir tesisin yakınlarında meydana geldi. Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tırın dorsesinde başlayan yangın, tesise çalışanların dikkati ve hızlı hareketi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bildirimin ardından, bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangının Kaynağı: Teknik Bir Arıza İhtimali

İlk incelemelere göre, yangının dorsede bulunan balataların aşırı ısınması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Mutlu, yangının nedeninin, tırın yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bir yokuşu inerken balataların aşırı ısınması sonucu tutuşmuş olabileceğini ifade etti.

Etkin Müdahale ve Güvenlik Tedbirleri

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Başkan Mutlu, tesiste herhangi bir sorun olmadığını, doğalgaz tedarikinde bir kesinti yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, itfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesi sayesinde, yangının lastiklere sıçramadan kontrol altına alındığını vurguladı.