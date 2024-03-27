27 Mar 2024 - 07:00- Gündem G:

27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu

Mart ayının son haftasında Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu tahminleri: Yağmurlu başlangıçtan sonra güneşli günlerin keyfini çıkarın. İlkbaharın gelmesiyle birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı bu dönemde, her şehir için detaylı sıcaklık bilgileri ve beklenen hava koşullarını sizler için derledik.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu mask
27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu
27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu ve Düzce: Bahar Yağmurları ve Bulutlu Gökyüzü

Bolu, mart ayının son haftasında yağmurun altında serinleyecek, sıcaklıklar 2°C'den 15°C'ye kadar çıkacak. Düzce'de ise bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, burada termometreler 6°C ile 19°C arasında bir sıcaklık gösterecek. Her iki şehirde de baharın müjdesi yağmurlar ve bulutlu hava, serin ama keyifli günler vaat ediyor.

27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu

Ankara ve Zonguldak: Bulutların Ardından Gelen Ilık Hava

Ankara, bulutlu bir hafta geçirecek, sıcaklıklar 3°C'den 16°C'ye kadar yükselirken, Zonguldak da benzer bir hava durumunu tecrübe edecek; burada en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek ise 15°C olacak. Başkent ve Karadeniz kıyısında, bulutlu hava ilkbaharın ılık esintilerini müjdeliyor.27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu

Karabük ve Bartın: Yağmur Altında Bahar Beklentisi

Karabük'te yağmur bekleniyor, sıcaklık 2°C'den başlayıp 13°C'ye çıkacak. Bartın'da ise bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklıklar 3°C ile 16°C arasında değişkenlik gösterecek. Bu iki komşu şehir, yağmur ve bulutlarla kaplı bir haftada, baharın taze nefesini aralıklarla hissedecek.27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu

İstanbul: Parçalı Bulutlu Bahar Günleri

İstanbul, parçalı bulutların süslediği bir hafta geçirecek. En düşük sıcaklık 10°C olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Marmara'nın incisi, baharın ilk günlerini parçalı bulutlar ve ılık hava ile karşılarken, şehirde baharın gelmesiyle birlikte canlanan doğa, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor.

# istanbul, düzce, karadeniz, bartın, doğa, ankara, karabük

27 Mar 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL