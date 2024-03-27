27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu

Bolu ve Düzce: Bahar Yağmurları ve Bulutlu Gökyüzü

Bolu, mart ayının son haftasında yağmurun altında serinleyecek, sıcaklıklar 2°C'den 15°C'ye kadar çıkacak. Düzce'de ise bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, burada termometreler 6°C ile 19°C arasında bir sıcaklık gösterecek. Her iki şehirde de baharın müjdesi yağmurlar ve bulutlu hava, serin ama keyifli günler vaat ediyor.

Ankara ve Zonguldak: Bulutların Ardından Gelen Ilık Hava

Ankara, bulutlu bir hafta geçirecek, sıcaklıklar 3°C'den 16°C'ye kadar yükselirken, Zonguldak da benzer bir hava durumunu tecrübe edecek; burada en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek ise 15°C olacak. Başkent ve Karadeniz kıyısında, bulutlu hava ilkbaharın ılık esintilerini müjdeliyor.

Karabük ve Bartın: Yağmur Altında Bahar Beklentisi

Karabük'te yağmur bekleniyor, sıcaklık 2°C'den başlayıp 13°C'ye çıkacak. Bartın'da ise bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklıklar 3°C ile 16°C arasında değişkenlik gösterecek. Bu iki komşu şehir, yağmur ve bulutlarla kaplı bir haftada, baharın taze nefesini aralıklarla hissedecek.

İstanbul: Parçalı Bulutlu Bahar Günleri

İstanbul, parçalı bulutların süslediği bir hafta geçirecek. En düşük sıcaklık 10°C olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Marmara'nın incisi, baharın ilk günlerini parçalı bulutlar ve ılık hava ile karşılarken, şehirde baharın gelmesiyle birlikte canlanan doğa, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor.