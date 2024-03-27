27 Mart 2024 Çarşamba Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara'da hava durumu

Bolu ve Düzce: Bahar Yağmurları ve Bulutlu Gökyüzü
Bolu, mart ayının son haftasında yağmurun altında serinleyecek, sıcaklıklar 2°C'den 15°C'ye kadar çıkacak. Düzce'de ise bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, burada termometreler 6°C ile 19°C arasında bir sıcaklık gösterecek. Her iki şehirde de baharın müjdesi yağmurlar ve bulutlu hava, serin ama keyifli günler vaat ediyor.
Ankara ve Zonguldak: Bulutların Ardından Gelen Ilık Hava
Ankara, bulutlu bir hafta geçirecek, sıcaklıklar 3°C'den 16°C'ye kadar yükselirken, Zonguldak da benzer bir hava durumunu tecrübe edecek; burada en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek ise 15°C olacak. Başkent ve Karadeniz kıyısında, bulutlu hava ilkbaharın ılık esintilerini müjdeliyor.
Karabük ve Bartın: Yağmur Altında Bahar Beklentisi
Karabük'te yağmur bekleniyor, sıcaklık 2°C'den başlayıp 13°C'ye çıkacak. Bartın'da ise bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklıklar 3°C ile 16°C arasında değişkenlik gösterecek. Bu iki komşu şehir, yağmur ve bulutlarla kaplı bir haftada, baharın taze nefesini aralıklarla hissedecek.
İstanbul: Parçalı Bulutlu Bahar Günleri
İstanbul, parçalı bulutların süslediği bir hafta geçirecek. En düşük sıcaklık 10°C olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Marmara'nın incisi, baharın ilk günlerini parçalı bulutlar ve ılık hava ile karşılarken, şehirde baharın gelmesiyle birlikte canlanan doğa, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.