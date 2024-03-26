Bolu’da güpegündüz sokak ortasında taciz olayı!

Aklı sapıklığa yetiyor ama…



Akıl sağlığı ve Görme Yetisi Üzerine Soru İşaretleri

İzzet Baysal Caddesi'nde, hem akıl sağlığının yerinde olmadığı hem de görme engelli olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından, bir kadına sözlü tacizde bulunuldu. Bu rahatsız edici olay sonrası, şikayet üzerine harekete geçen polis, şahsı, öğününü aldığı lokantada buldu. Yakalanan kişi, kimlik bilgilerini vermekte dirense de polis, duruma hakim oldu.

Tahrik Edici Tavır ve Küfürler

Kimliği meçhul tacizci, şikayeti gerçekleştiren kadının olay yerine varmasıyla, kendisini şikayet eden kişiyi sorgularken, muhabirimize yönelik tehditkâr bir tavır sergiledi. Durum daha da gerilince, şikayetçi kadınlara yönelik ağır küfürler savurdu, bu sırada polis ekipleri müdahale etti.

Polisin Kesin Müdahalesi

Tacizci, polislerin huzurunda küfürler yağdırmaya başlayınca, güvenlik güçleri olaya sert bir şekilde müdahale etti. Gözaltına alınan kişi, kimliğinin tespiti ve ifadesinin alınmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Toplumun Güvenliği Tehdit Altında

Sözlü tacizde bulunan kişi hakkında şikayette bulunan kadın, bu kişinin yalnızca kendilerine değil, gelecekte çocuklara da zarar verebileceğini belirterek endişelerini dile getirdi. Bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurgulayan kadın, toplumun her ferdinin güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Soruşturma Süreci Başladı

Şüphelinin emniyete götürülmesinin ardından başlatılan soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını amaçlıyor. Olaya ilişkin detaylar, ilerleyen süreçte netleşecek.

Bolu Polisinin Anında Müdahalesi

Bolu'nun güvenliği için gece gündüz demeden çalışan polis ekipleri, bu olaya da hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek, halkın güvenliğini bir kez daha koruma altına aldı. Şehrin huzurunu sağlamak adına her an göreve hazır olduklarını gösteren Bolu polisi, vatandaşların takdirini kazandı.