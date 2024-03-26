Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi

Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin tanınmış dini figürlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinir. Geçirdiği kalp krizi sonucu acilen hastaneye kaldırılan Ünlü'nün durumu, sevenlerini ve yakınlarını derinden etkiledi.
Kalp krizine hızlı müdahale
Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumu, kalp krizi geçirmesinin ardından kritik bir hal aldı. Doktorlar, durumun ciddiyetini belirterek, Ünlü için anjiyo operasyonunun gerekli olduğunu açıkladılar. Bu operasyon, kalp sağlığının korunması ve olası risklerin azaltılması için hayati önem taşımaktadır.
İptal edilen etkinlikler ve programlar
Ünlü'nün sağlık sorunları nedeniyle, özellikle Bursa'da planlanan dini sohbet ve etkinlikler iptal edildi. Bu durum, Ünlü'nün sosyal medya hesapları aracılığıyla geniş kitlelere duyuruldu, takipçilerinden anlayış ve destek istendi.
Topluluktan dua beklentisi
Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesi ve yakın çevresi, bu zor zamanlarda tüm sevenlerinden dua etmelerini rica etti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, Ünlü için geniş çaplı bir dua kampanyası başlatıldı.
Aile bağları ve Bolulu İşadamıyla evlilik
2016 yılında kızı Yüsra Ünlü'yü Bolulu tanınmış işadamı Esat Palazoğlu ile evlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, bu evlilikle Bolulularla akrabalık bağları kurdu. Bu birliktelik, her iki aile arasında güçlü bir köprü oluşturdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.