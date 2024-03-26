- Gündem

Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi

Türkiye'nin sevilen dini liderlerinden Cübbeli Ahmet Hoca, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kızını Bolulu İşadamı Esat Palazoğlu ile evlendirerek Bolulularla akraba olan Cübbeli Ahmet Hoca anjiyo operasyonu olacak…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi mask
Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi
Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin tanınmış dini figürlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinir. Geçirdiği kalp krizi sonucu acilen hastaneye kaldırılan Ünlü'nün durumu, sevenlerini ve yakınlarını derinden etkiledi.

Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi

Kalp krizine hızlı müdahale

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumu, kalp krizi geçirmesinin ardından kritik bir hal aldı. Doktorlar, durumun ciddiyetini belirterek, Ünlü için anjiyo operasyonunun gerekli olduğunu açıkladılar. Bu operasyon, kalp sağlığının korunması ve olası risklerin azaltılması için hayati önem taşımaktadır.Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi

İptal edilen etkinlikler ve programlar

Ünlü'nün sağlık sorunları nedeniyle, özellikle Bursa'da planlanan dini sohbet ve etkinlikler iptal edildi. Bu durum, Ünlü'nün sosyal medya hesapları aracılığıyla geniş kitlelere duyuruldu, takipçilerinden anlayış ve destek istendi.

Topluluktan dua beklentisi

Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesi ve yakın çevresi, bu zor zamanlarda tüm sevenlerinden dua etmelerini rica etti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, Ünlü için geniş çaplı bir dua kampanyası başlatıldı.Bolulu Palazoğlu’nun dünürü Cübbeli kalp krizi geçirdi

Aile bağları ve Bolulu İşadamıyla evlilik

2016 yılında kızı Yüsra Ünlü'yü Bolulu tanınmış işadamı Esat Palazoğlu ile evlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, bu evlilikle Bolulularla akrabalık bağları kurdu. Bu birliktelik, her iki aile arasında güçlü bir köprü oluşturdu.

# aile, türkiye, Medya

26 Mar 2024 - 21:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL