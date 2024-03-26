Bolu'da pazar analizi! Seçimler yaklaşırken fiyatlar ve vatandaş görüşleri ne diyor?

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak, her Pazartesi düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızda, pazar fiyatları ve halkın görüşlerini ele almaya devam ediyoruz. Meyve ve sebzelerin fiyatlarında önemli bir değişiklik olmazken, yakın zamanda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor.

Balık sezonu sona eriyor!

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti balık için veda zamanı geldi. 1 Nisan itibarıyla başlayacak av yasağı öncesinde, tezgahların nispeten boş olmasının nedeni olarak, ısınan havalarla birlikte balığa olan ilginin azalması ve evlerde pişirildiğinde yaydığı koku gösteriliyor.

Sebze ve Meyve Fiyatlarının Güncel Durumu

Bolu Pazarında sebze ve meyve fiyatları şöyle belirlendi: Soğan ve pazı 15 TL, patates ve havuç 20 TL, karnabahar, ıspanak, lahana, marul 30 TL, domates, salatalık 35-40 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 60 TL, kapya ve dolmalık biber 80 TL, kıl biber 100 TL, roka, semizotu, taze soğan 25 TL, Brüksel lahanası 50 TL. Meyve fiyatları ise portakal, elma 20-35 TL, mandalina 40 TL, muz 50 TL, çilek 80 TL, ayva, nar, armut 60 TL, ejder meyvesi 150 TL, kivi 80 TL, avokado 55 TL olarak kaydedildi. Karpuzun kilosu 60 TL, kavun ise tanesi 250 TL'den satışa çıktı.

Seçim Sonrası Vatandaşın Tepkileri

Yapılan röportajlarda, ekonomik zorluklar yaşayan birçok vatandaş, mevcut iktidarın seçim sonrasında kazanması durumunda durumların daha da kötüleşeceğini belirtti. Diğer yandan, bazı vatandaşlar "vatan hainlerine oy verilir mi? Para alsak da almasak da başka birini desteklemeyiz" diyerek farklı görüşlerini ifade ettiler.

Gelecek Hafta Pazar Beklentileri

Geçtiğimiz iki haftadır fiyatlarının sabit kaldığı Bolu Pazarında, bu hafta da bir değişiklik olmadı. Balık yasağının başlamasıyla birlikte önümüzdeki hafta tezgahların boş kalması bekleniyor. Yerel seçimlerin etiket fiyatları üzerinde bir etkisi olup olmayacağı ise henüz belirsiz.

Bolu Gündem Gazetesi olarak, her hafta sizlerle Pazartesi günleri canlı yayında buluşmaya devam edeceğiz. Bu haftaki canlı yayınımızı bu link üzerinden izleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/share/v/MYHAUnVCF1hxhuYr/?mibextid=WC7FNe