Kutsal Emanetler, Sakarya’dan Avrupa yolcusu

Sakarya'da Kutsal Emanetler Sergisi

Ramazan ayının maneviyatını artıran bir etkinlik olarak, Sakarya Sanat Galerisi'nde Erol Güzel'in desteğiyle gerçekleşen kutsal emanetler sergisi, ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide, Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı ve Saç-ı Şerifler, Kadem-i Şerif gibi kutsal parçalar sergilenerek, ziyaretçilere unutulmaz bir ruhani deneyim sunuluyor.

Viyana'da beklenen sergi 40 bin kişilik ilgi

Serginin organizatörü Erol Güzel, serginin sadece Sakarya'da değil, Viyana'da da büyük bir ilgiyle karşılanacağını belirtti. Yaklaşık 40 bin kişinin kutsal emanetleri görmek için sabırsızlandığını ifade eden Güzel, Avrupa'nın bir sonraki sergi yeri olabileceğinin sinyalini verdi.

Erol Güzel: "Emanetlerin Hizmetkarıyım"

Emanetleri Müslüman kardeşlerine ücretsiz olarak sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erol Güzel, kendisini bu kutsal parçaların hizmetkarı olarak gördüğünü ifade etti. Serginin, ziyaretçilerin sadece bedenen değil, ruhen de etkilendiği bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Serginin Gözdesi: Sakal-ı ve Saç-ı Şerifler

Sergide özellikle Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı ve Saç-ı Şerifler ile Hücre-i Saadet Örtüsü, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Güzel, bu emanetlerin ziyaretçilerde özel duygular uyandırdığını ve serginin mistik bir atmosfer taşıdığını belirtti.

Kutsal Emanetlerin benzersiz özellikleri

Sergideki kutsal emanetlerin, ziyaret edildikçe uzama gibi benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirten Güzel, Hücre-i Saadet Örtüsü'nün zamanla kokusunu koruduğunu ifade etti. Bu özellikler, serginin zenginliğine ve mistik havasına katkıda bulunuyor.

Avrupa Sergisi

Erol Güzel, Viyana'daki büyük ilgiyi dikkate alarak, serginin bir sonraki durağının Avrupa olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Kutsal emanetlerin daha geniş bir kitle tarafından ziyaret edilmesi ve ruhani deneyimin daha fazla insanla paylaşılması amaçlanıyor.