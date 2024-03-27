Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira

Baharın altın yumurtlayan mantarları
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Madra Dağı, bahar yağmurlarının ardından kuzu göbeği mantarıyla zenginleşiyor. Bu dönem, bölge halkı için ekonomik bir canlanma anlamına geliyor. Bolu'da ise, mantar severlerin tercihi Kanlıca, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor.
Kuzu Göbeği: Doğanın lüks hediyesi
Kuzu göbeği mantarının kilosunun 900 TL'ye ulaşması, bu mantarın nadirliğini ve toplanma zorluğunu gözler önüne seriyor. Bölge halkı için "doğanın altını" olarak kabul edilen bu mantar, lüks mutfakların da aranan lezzeti.
Köy ekonomisine can katıyor
Kuzu göbeği mantarı, Burhaniye'de yaşayan köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Alıcıların köylere akın etmesi ve yerel sakinlerin mantarları pazarlarda satmaya başlaması, bu ekonomik canlanmanın göstergesi.
Pazarda mantar rüzgarı
Kuzu göbeği mantarının pazardaki popülerliği, Hatice Karakaya gibi yerel satıcıların anlattıklarıyla daha da belirginleşiyor. Karakaya, mantarın yağmurlarla birlikte çıkmaya başladığını ve pek çok insanın bu işten gelir sağladığını vurguluyor.
Bolu'nun mantar ekonomisi
Bolu, orman varlığı ve doğal güzellikleriyle bilinen bir il olarak, Kanlıca mantarının en lezzetli örneklerine ev sahipliği yapıyor. Bu mantarın kilosu, bölgede 500 TL gibi daha uygun bir fiyattan alıcı buluyor.
Gurme mutfakların vazgeçilmezi
Kuzu göbeği ve Kanlıca mantarları, lezzetleri ve sağlık açısından sundukları faydalarla gurme mutfaklarının gözdeleri arasında yer alıyor. Bu mantarların toplanması ve satışı, bölge halkı için sürdürülebilir bir ekonomik aktivite sağlarken, doğal lezzetlerin korunmasına da katkıda bulunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.