27 Mar 2024 - 09:00- Gündem G:

Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Madra Dağı eteklerinde yetişen Kuzu Göbeği Mantarı ve Bolu’nun meşhur Kanlıca Mantarı hem lezzette hem de fiyatta yarışıyor. Bahar yağmurlarıyla birlikte değerli mantar türleri Kuzu Göbeği 900 liraya ve Kanlıca'nın kilosu 500 liraya şimdiden ulaştı bile…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira mask
Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira
Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira
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Baharın altın yumurtlayan mantarları

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Madra Dağı, bahar yağmurlarının ardından kuzu göbeği mantarıyla zenginleşiyor. Bu dönem, bölge halkı için ekonomik bir canlanma anlamına geliyor. Bolu'da ise, mantar severlerin tercihi Kanlıca, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor.

Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira

Kuzu Göbeği: Doğanın lüks hediyesi

Kuzu göbeği mantarının kilosunun 900 TL'ye ulaşması, bu mantarın nadirliğini ve toplanma zorluğunu gözler önüne seriyor. Bölge halkı için "doğanın altını" olarak kabul edilen bu mantar, lüks mutfakların da aranan lezzeti.

Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira

Köy ekonomisine can katıyor

Kuzu göbeği mantarı, Burhaniye'de yaşayan köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Alıcıların köylere akın etmesi ve yerel sakinlerin mantarları pazarlarda satmaya başlaması, bu ekonomik canlanmanın göstergesi.Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira

Pazarda mantar rüzgarı

Kuzu göbeği mantarının pazardaki popülerliği, Hatice Karakaya gibi yerel satıcıların anlattıklarıyla daha da belirginleşiyor. Karakaya, mantarın yağmurlarla birlikte çıkmaya başladığını ve pek çok insanın bu işten gelir sağladığını vurguluyor.Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira

Bolu'nun mantar ekonomisi

Bolu, orman varlığı ve doğal güzellikleriyle bilinen bir il olarak, Kanlıca mantarının en lezzetli örneklerine ev sahipliği yapıyor. Bu mantarın kilosu, bölgede 500 TL gibi daha uygun bir fiyattan alıcı buluyor.Lezzette yarışıyorlar… Birinin kilosu 900, diğeri 500 lira

Gurme mutfakların vazgeçilmezi

Kuzu göbeği ve Kanlıca mantarları, lezzetleri ve sağlık açısından sundukları faydalarla gurme mutfaklarının gözdeleri arasında yer alıyor. Bu mantarların toplanması ve satışı, bölge halkı için sürdürülebilir bir ekonomik aktivite sağlarken, doğal lezzetlerin korunmasına da katkıda bulunuyor.

# orman

27 Mar 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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