Ramazan ayının unutulmaz lezzeti: Emin Usta'nın 67 yıllık kaymaklı sırrı

Geleneksel Tatların Yaşayan Efsanesi: Kaymaklı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanında sofraların şeref konuğu haline gelen tatlılardan biri de kaymaklıdır. Yumurta akı ve şekerin eşsiz birlikteliğiyle hazırlanan bu tatlı, "Kaymaklı" ismiyle geniş bir tanınırlığa sahiptir. Emin Usta gibi ustaların elinden çıkan kaymaklı, Ramazan ayının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor.

Emin Usta'nın 67 Yıllık Meslek Aşkı

Emin Seven, mesleğe adım attığı 1957 yılından bu yana kaymaklı üretimine devam ediyor. Günümüzde şehirdeki son kaymaklı ustası olan 78 yaşındaki usta, geleneksel tatlı yapımının inceliklerini genç nesillere aktarmanın zorluklarından bahsediyor. Mesleğin makineleşmesi ve yeni neslin ilgisinin azalmasıyla birlikte, kaymaklı gibi geleneksel tatların geleceği tehdit altında.

Kaymaklı: Ramazan Sofralarının Baş Tacı

Kaymaklı, sadece yumurta akı ve şekerin özel bir pişirme tekniği ile hazırlanır. Hiçbir katkı maddesi içermeyen bu saf tatlı, Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen en özel lezzetlerden biri. Tatlı ustası Hakan Özdemir de kaymaklının yapımının sadece malzemelerinden değil, pişirme tekniğinden de geçtiğini vurguluyor.

Unutulma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Geleneksel tatlıların ustaları, kaymaklının geleceği konusunda endişeli. Yeni neslin bu mesleğe ilgi göstermemesi ve teknolojinin işin içine girmesiyle el emeğinin azaldığını belirten ustalar, zamanla kaymaklı gibi tatların unutulabileceğini ifade ediyor. Ancak Ramazan ayının vazgeçilmezi olan kaymaklı, hâlâ çocukların ve yetişkinlerin favorisi olmaya devam ediyor.