27 Mar 2024 - 12:00- Gündem G:

Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı

Depremin izlerini sanatla iyileştiren afetzede kadınlar, kirpi okları kullanarak rölyef sanatını yeniden hayat bulduruyor. Zarafet ve huzur dolu eserler için hikayelerini keşfedin.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı mask
Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı
Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı
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Yeniden Doğan Bir Sanat: Kirpi Oklarıyla Rölyef

Afetzede kadınların elleri, doğanın sıradan bir parçasını sanatın en zarif formlarından birine dönüştürüyor: rölyef. Kahramanmaraş'ın deprem yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da, el sanatları eğitmeni Çiğdem Fakı liderliğinde, 33 kadın bu dönüşümü gerçekleştiriyor.

Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı

Doğadan Sanata: Kirpi Oklarıyla Bezeli Tablolar

Kirpi okları, doğadan toplanan ve hiçbir canlıya zarar verilmeyen sıra dışı bir malzeme. Bu oklar, Fakı ve öğrencilerinin ellerinde, ahşap üzerine sabır ve itina ile uygulanan dokuz kat tutkal ile döküm rölyef sanatının narin motiflerine dönüşüyor.

Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı

Osmanlı'dan Günümüze Bir Sanat Yolculuğu

Rölyef sanatı, Osmanlı'dan bu yana gelen bir estetik ve teknik mirasın temsilcisi. Fakı'nın vurguladığı gibi, bu sanat tarzı, motiflerin birleşiminden ve ince işçilikten oluşuyor. Rölyef, kirpi okları ile birleştiğinde, geleneksel hattatlık sanatında da kullanılan bu malzemenin mürekkebi tutmama özelliği, esere derinlik ve dayanıklılık katıyor.Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı

Kültürümüzün İzleri: Geleneksel Ustaların Mirası

Fakı, geleneksel bir usta olarak, bu nadide sanatı gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguluyor. Doğal malzemelerin kullanımı, bu eski sanat formunun korunmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunuyor.Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı

Huzur Dolu Bir İyileşme Yolu: El Sanatları Eğitimi

66 yaşındaki afetzede Atiye Elmas, rölyef sanatının, depremin ardından yaşanan acıları hafiflettiğini ve büyük bir huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Elmas ve diğer katılımcılar için, bu sanat formu sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir iyileşme süreci.

# deprem

27 Mar 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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