Kirpi oklarıyla sanatın izinde, afetzede kadınların ellerinde can bulan rölyef sanatı

Yeniden Doğan Bir Sanat: Kirpi Oklarıyla Rölyef
Afetzede kadınların elleri, doğanın sıradan bir parçasını sanatın en zarif formlarından birine dönüştürüyor: rölyef. Kahramanmaraş'ın deprem yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da, el sanatları eğitmeni Çiğdem Fakı liderliğinde, 33 kadın bu dönüşümü gerçekleştiriyor.
Doğadan Sanata: Kirpi Oklarıyla Bezeli Tablolar
Kirpi okları, doğadan toplanan ve hiçbir canlıya zarar verilmeyen sıra dışı bir malzeme. Bu oklar, Fakı ve öğrencilerinin ellerinde, ahşap üzerine sabır ve itina ile uygulanan dokuz kat tutkal ile döküm rölyef sanatının narin motiflerine dönüşüyor.
Osmanlı'dan Günümüze Bir Sanat Yolculuğu
Rölyef sanatı, Osmanlı'dan bu yana gelen bir estetik ve teknik mirasın temsilcisi. Fakı'nın vurguladığı gibi, bu sanat tarzı, motiflerin birleşiminden ve ince işçilikten oluşuyor. Rölyef, kirpi okları ile birleştiğinde, geleneksel hattatlık sanatında da kullanılan bu malzemenin mürekkebi tutmama özelliği, esere derinlik ve dayanıklılık katıyor.
Kültürümüzün İzleri: Geleneksel Ustaların Mirası
Fakı, geleneksel bir usta olarak, bu nadide sanatı gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguluyor. Doğal malzemelerin kullanımı, bu eski sanat formunun korunmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunuyor.
Huzur Dolu Bir İyileşme Yolu: El Sanatları Eğitimi
66 yaşındaki afetzede Atiye Elmas, rölyef sanatının, depremin ardından yaşanan acıları hafiflettiğini ve büyük bir huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Elmas ve diğer katılımcılar için, bu sanat formu sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir iyileşme süreci.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.