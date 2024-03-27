Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

Ankara'ya uğrayan göçmen pelikanlar
Bolu'dan sadece 1.5 saat uzaklıkta, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Sel Kapanı Baraj Göleti, her yıl Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikan sürülerini ağırlıyor. Bu durak, kuş gözlemcileri ve doğa severler için benzersiz bir fırsat sunuyor.
Gölbaşı: Kuş gözlemcilerinin cenneti
Sel Kapanı Baraj Göleti, Türkiye'nin zengin sulak arazileri arasında öne çıkıyor ve pelikanların yanı sıra kız kuşu, çulluk, telli turna ve martı gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu biyolojik çeşitlilik, göleti bir kuş cennetine dönüştürüyor.
Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellik
Ankara'nın merkezine yakın olmasına rağmen birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiş olan bu göl, doğa tutkunları için saklı bir cennet. Burası, şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir doğa kaçamağı sunuyor.
İlk kez pelikan gören bir yerel sakin
Gölbaşı'nda yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, hayatında ilk defa pelikan gördüğünü ve bu deneyimin herkes tarafından yaşanması gerektiğini belirtiyor. Doğan, bu eşsiz güzelliklerin korunması gerektiğinin altını çiziyor.
Pelikanların gelecek durağı: Ege'nin sulak alanları
Gölbaşı'ndaki mola sonrası, pelikanların yolculuğunun Ege Bölgesi'ndeki sulak alanlara devam etmesi bekleniyor. Bu göçmen kuşların yolculuğu, doğanın muhteşem döngüsünün bir parçası.
Doğayı koruma çağrısı
Sel Kapanı Baraj Göleti'ndeki bu olay, doğa koruma bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Nadir görülen kuş türlerinin korunması, ekosistemin sağlığı için hayati önem taşıyor. Ankara'nın bu değerli misafirleri, doğayı korumanın önemini herkese hatırlatıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.