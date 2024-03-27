Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

Ankara'ya uğrayan göçmen pelikanlar

Bolu'dan sadece 1.5 saat uzaklıkta, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Sel Kapanı Baraj Göleti, her yıl Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikan sürülerini ağırlıyor. Bu durak, kuş gözlemcileri ve doğa severler için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Gölbaşı: Kuş gözlemcilerinin cenneti

Sel Kapanı Baraj Göleti, Türkiye'nin zengin sulak arazileri arasında öne çıkıyor ve pelikanların yanı sıra kız kuşu, çulluk, telli turna ve martı gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu biyolojik çeşitlilik, göleti bir kuş cennetine dönüştürüyor.

Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellik

Ankara'nın merkezine yakın olmasına rağmen birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiş olan bu göl, doğa tutkunları için saklı bir cennet. Burası, şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir doğa kaçamağı sunuyor.

İlk kez pelikan gören bir yerel sakin

Gölbaşı'nda yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, hayatında ilk defa pelikan gördüğünü ve bu deneyimin herkes tarafından yaşanması gerektiğini belirtiyor. Doğan, bu eşsiz güzelliklerin korunması gerektiğinin altını çiziyor.

Pelikanların gelecek durağı: Ege'nin sulak alanları

Gölbaşı'ndaki mola sonrası, pelikanların yolculuğunun Ege Bölgesi'ndeki sulak alanlara devam etmesi bekleniyor. Bu göçmen kuşların yolculuğu, doğanın muhteşem döngüsünün bir parçası.

Doğayı koruma çağrısı

Sel Kapanı Baraj Göleti'ndeki bu olay, doğa koruma bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Nadir görülen kuş türlerinin korunması, ekosistemin sağlığı için hayati önem taşıyor. Ankara'nın bu değerli misafirleri, doğayı korumanın önemini herkese hatırlatıyor.