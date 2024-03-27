27 Mar 2024 - 13:00- Gündem G:

Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, her yıl Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç yolu üzerinde pelikanlara ev sahipliği yapıyor. Sel Kapanı Baraj Göleti'nde bu etkileyici kuşları gözlemleme fırsatını kaçırmayın. Bolu’ya sadece 200 km uzaklıkta…

Esra Perçin
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Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın mask
Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın
Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın
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Ankara'ya uğrayan göçmen pelikanlar

Bolu'dan sadece 1.5 saat uzaklıkta, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Sel Kapanı Baraj Göleti, her yıl Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikan sürülerini ağırlıyor. Bu durak, kuş gözlemcileri ve doğa severler için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

Gölbaşı: Kuş gözlemcilerinin cenneti

Sel Kapanı Baraj Göleti, Türkiye'nin zengin sulak arazileri arasında öne çıkıyor ve pelikanların yanı sıra kız kuşu, çulluk, telli turna ve martı gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu biyolojik çeşitlilik, göleti bir kuş cennetine dönüştürüyor.

Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellik

Ankara'nın merkezine yakın olmasına rağmen birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiş olan bu göl, doğa tutkunları için saklı bir cennet. Burası, şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir doğa kaçamağı sunuyor.

Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

İlk kez pelikan gören bir yerel sakin

Gölbaşı'nda yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, hayatında ilk defa pelikan gördüğünü ve bu deneyimin herkes tarafından yaşanması gerektiğini belirtiyor. Doğan, bu eşsiz güzelliklerin korunması gerektiğinin altını çiziyor.Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

Pelikanların gelecek durağı: Ege'nin sulak alanları

Gölbaşı'ndaki mola sonrası, pelikanların yolculuğunun Ege Bölgesi'ndeki sulak alanlara devam etmesi bekleniyor. Bu göçmen kuşların yolculuğu, doğanın muhteşem döngüsünün bir parçası.Mola veren pelikanları görmek için geç kalmayın

Doğayı koruma çağrısı

Sel Kapanı Baraj Göleti'ndeki bu olay, doğa koruma bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Nadir görülen kuş türlerinin korunması, ekosistemin sağlığı için hayati önem taşıyor. Ankara'nın bu değerli misafirleri, doğayı korumanın önemini herkese hatırlatıyor.

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27 Mar 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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