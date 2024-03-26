Vusal İskenderli'den Boluspor'a övgü dolu sözler: 'Ailem gibi'

Azerbaycan Milli Takımı'nın parlak yıldızı Vusal İskenderli, futbol dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Moğolistan'a karşı elde edilen kritik 1-0'lık galibiyet sonrası, Boluspor ve Azerbaycan Milli Takımı üzerine değerlendirmeler yapan İskenderli, futbolseverlerin ilgisini çekecek önemli noktalara değindi.

Moğolistan'a karşı zorlu mücadele

"FIFA series - Edition 2024" projesi kapsamında Moğolistan ile karşılaşan Azerbaycan Milli Takımı, İskenderli'nin de önemli rol oynadığı maçta 1-0'lık galibiyete imza attı. İskenderli, rakibin defansif oyununa rağmen galibiyeti elde ettiklerini belirterek, tüm takımın ve teknik heyetin bu zorlu karşılaşmada üstün bir mücadele sergilediğini ifade etti. Ayrıca, takıma destek olan taraftarlara minnettarlığını dile getirdi.

Boluspor'a olan bağlılığı

Boluspor'da geçirdiği zaman hakkında da konuşan İskenderli, takımdaki her şeyi sevdiğini ve kendini çok iyi hissettiğini vurguladı. Egnatiya'daki performansının Boluspor'daki performansıyla karşılaştırılmasına rağmen, İskenderli Boluspor'da oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Takımın farklı bir sistemde oynadığını belirten İskenderli, zamanla daha fazla gol ve asist üreteceğine olan inancını paylaştı.

Boluspor’un Süper Lig hedefi

İskenderli, Boluspor'un en önemli hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu, bunun için de play-off maçlarında başarılı olmaları gerektiğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda, takımın birlikte çalışması ve gelişim göstermesi gerektiğinin altını çizdi.