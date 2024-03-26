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Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı!

Azerbaycan ve Boluspor'un yıldız oyuncusu Vusal İskenderli, milli takım antrenmanında yaşadığı sakatlıkla gündemde. MR sonucu ve sahalara dönüş süreci merak konusu.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı! mask
Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı!
Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı!
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Azerbaycan ve Boluspor futbol takımının değerli oyuncusu, Vusal İskenderli, yoğun bir futbol takviminin ardından talihsiz bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Milli takımda sergilediği performansla adından söz ettiren İskenderli, Bulgaristan maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda yaşadığı bir sakatlıkla tüm futbolseverleri üzdü.

Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı!

Kritik MR tetkikleri belirleyici olacak

İskenderli'nin sakatlık durumunun ciddiyeti ve yeşil sahalara dönüş süreci, yapılacak MR tetkikleri sonrasında netlik kazanacak. Bu beklenmedik sakatlık, hem Azerbaycan milli takımı hem de Boluspor için endişe kaynağı oldu. İskenderli'nin sahadaki varlığı, takımının performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı!

Azerbaycan ve Boluspor için bekleyiş

Azerbaycan'ın Moğolistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçta kilit bir rol oynayan İskenderli'nin sakatlanması, takımı ve taraftarları için büyük bir kayıp. Oyuncunun yokluğu, Azerbaycan milli takımının Bulgaristan ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta hissedildi. Bu durum, her iki takımın moralini olumsuz yönde etkiledi.

Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı!

Tecrübeli Hoca Asadov'dan açıklamalar

Azerbaycan milli takımının deneyimli hocası Arif Asadov, İskenderli'nin sakatlığı hakkında ve oyuncunun takımdaki önemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Asadov, İskenderli'nin Bulgaristan maçında forma giyememesinin takım için büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve oyuncunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için umutlarını dile getirdi.

Bolusporlu futbolcu milli takımda sakatlandı!

# boluspor

26 Mar 2024 - 17:35 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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