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DAKE’ye önemli ziyaret

Düzce Valiliği, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ile bir araya geldi. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın liderliğindeki bu ziyaret, derneğin merkezinde gerçekleşti ve önemli incelemeler içerdi. 1999 yılındaki büyük depremlerin ardından Düzce'de arama ve kurtarma faaliyetlerine ağırlık verilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı
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DAKE’ye önemli ziyaret
DAKE’ye önemli ziyaret
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Tarihçeden Günümüze DAKE'nin Rolü

Düzce, 1999 yılında yaşanan yıkıcı depremlerin ardından, arama ve kurtarma çalışmalarına özel bir önem vermiştir. Gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan DAKE, ülkemizde yaşanan çeşitli afetlerde, özellikle de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ön saflarda yer alarak büyük bir katkı sağladı. 

DAKE’ye önemli ziyaret

Yeni Merkezde Yeni Umutlar

Vali Selçuk Aslan'ın DAKE'nin yeni merkezine gerçekleştirdiği ziyaret, dernek faaliyetleri hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı bir platform oldu. Dernek Başkanı Metin Gözütok tarafından yapılan bilgilendirmelerle, afetlere hazırlık süreçlerinde gönüllülerin rolünün önemi ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki katkıları vurgulandı.DAKE’ye önemli ziyaret

Afetlere Hazırlıkta STK'ların Rolü

Vali Aslan, Düzce'de arama kurtarma çalışmaları yapan STK'ların kapasitelerinin artırılması projesi hakkında da bilgi verdi. Bu proje, eğitim ve gönüllülük alanlarını bir araya getirerek, afetlere hazırlık süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının önemli rol oynamasını hedefliyor.DAKE’ye önemli ziyaret

# ziyaret, düzce, eğitim

27 Mar 2024 - 09:15 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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