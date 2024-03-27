Şehit annelerinden öğrencilere anlamlı sahur buluşması

Şefkat Dolu Bir Buluşma

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği program, öğrenciler ve şehit aileleri arasında unutulmaz anlar yaşattı. Şehit anneleri, gençlerle birlikte sahur sofrasında buluşarak, aile sıcaklığını ve şefkatini onlarla paylaştı. Bu özel gece, hem öğrencilere hem de şehit annelerine duygusal anlar yaşattı.

Memleket Özlemi ve Aile Sıcaklığı

Yurdun konferans salonunda gerçekleşen sahur programı, öğrencilerin memleket özlemi ve aile hasretini bir nebze olsun dindirmeyi amaçladı. Şehit anneleri, kendi evlatlarını kaybettikten sonra bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere destek olmayı, onlara moral vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.

Duygusal ve Anlamlı Anlar

Program, şehit annelerinin öğrencilere yaşadıkları tecrübeleri ve şehitlik mertebesi hakkında duygusal hikayeler anlatmasıyla devam etti. Öğrenciler, bu anlamlı buluşmada, ülkenin geleceği için canlarını feda eden kahramanların annelerinden hayat dersleri aldı.

Gençlerden Şehit Annelerine Teşekkür

Etkinlik sonunda öğrenciler, bu anlamlı programı düzenleyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve sahur sofrasını paylaşmalarına izin veren şehit annelerine teşekkür etti. Sahur buluşması, öğrenciler ve şehit anneleri arasında derin bir bağ kurulmasını sağladı ve her iki taraf için de unutulmaz bir deneyim oldu.