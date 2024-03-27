27 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 27 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

27 Mart OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ. - Aşçı

ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Kablo Gruplama İşçisi

TURKUAZ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Muhasebe Yardımcı Elemanı

ELİTE GAZTEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Güvenlik Görevlisi

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

BOLCA HİNDİ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

GEZER AYAKKABI DERİSAN.VE TİC.A.Ş.- Beden İşçisi (Genel)

DİLAY SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.- Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı

YOKSULLARA YARDIM DERNEĞİ BOLU ŞUBESİ - Rehber Öğretmen

CEYLAN ENDÜSTRİ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

AKDEMİR GRUP İNŞAAT DEMİR ÇELİK GIDA TURİZM HAYVANCILIK SANA Yİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - E-Ticaret ve Pazarlama Elemanı

GERTEKS PALMİYE TEKSTİL ORGANİZASYON VE YEMEK HİZMETLERİ LİM İTED ŞİRKETİ - Makineci (Dikiş)