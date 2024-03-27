- Asayiş

Büyük operasyon! Kaçak telefon ve patlayıcı maddeler ele geçirildi

Düzce'de emniyet güçleri, kaçakçılık, uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. 18 kaçak telefon, patlayıcı madde, aranan 58 şahıs yakalandı, 37 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Büyük operasyon! Kaçak telefon ve patlayıcı maddeler ele geçirildi mask
Büyük operasyon! Kaçak telefon ve patlayıcı maddeler ele geçirildi
Büyük operasyon! Kaçak telefon ve patlayıcı maddeler ele geçirildi
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Düzce, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 18 adet kaçak cep telefonu, patlayıcı madde düzeneği ve bir metal arama detektörü ele geçirildi. Operasyonlar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yürütülen bu başarılı operasyonlar, yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin ne kadar kapsamlı ve etkin olduğunu gözler önüne serdi. 

Büyük operasyon! Kaçak telefon ve patlayıcı maddeler ele geçirildi

Güvenlik Güçlerinden Düzce'de Aranan Şahıslara Yönelik Büyük Darbe

Düzce'de, polis ve jandarma ekiplerinin suç ve suçlu ile mücadeledeki kararlılıkla sürdürdüğü denetimler sonuç verdi. Gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 35 bin 60 şahıs sorgulandı, bu kişiler arasından aranan 58 şüpheli şahıs yakalandı ve 24 kişi tutuklandı. Ayrıca, bu denetimler sırasında 3 ruhsatsız tabanca, 62 mermi ve 15 kesici alet de ele geçirildi. Bu operasyonlar, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik kararlı adımların bir göstergesi olarak değerlendirildi.Büyük operasyon! Kaçak telefon ve patlayıcı maddeler ele geçirildi

Uyuşturucu ile Mücadelede Büyük Başarı: 37 Şüpheliye Operasyon

Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 37 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Bu operasyonlar sırasında 98 adet sentetik ecza, çeşitli miktarlarda esrar, kokain, metamfetamin, skunk ve bonzai ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin bu başarısı, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.Büyük operasyon! Kaçak telefon ve patlayıcı maddeler ele geçirildi

# polis, düzce, jandarma

27 Mar 2024 - 09:26 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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