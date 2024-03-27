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Koruma altındaki çocuklarla anlamlı buluşma

Vali Selçuk Aslan'ın ev sahipliğinde Dünya Yetimler Günü için düzenlenen iftar programında, koruma altındaki çocuklar ve koruyucu aileleri bir araya geldi. Paylaşmanın ve sevginin ön plana çıktığı bu özel gecede, çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Koruma altındaki çocuklarla anlamlı buluşma mask
Koruma altındaki çocuklarla anlamlı buluşma
Koruma altındaki çocuklarla anlamlı buluşma
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Sevgi ve Şefkatin Buluştuğu Sofra: Dünya Yetimler Günü İftarı

Koruyucu aileler ve onların sevgiyle kucakladığı evlatları, bu özel günde bir araya gelerek Ramazan'ın ruhunu en güzel şekilde yaşadılar. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından titizlikle hazırlanan program, çocukların yüzlerini güldüren bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pamuk şekerden balonlara, Hacivat-Karagöz gösterisinden sürpriz ikramlara kadar pek çok detay, akşamın neşe içinde geçmesini sağladı.

Koruma altındaki çocuklarla anlamlı buluşma

Geleneksel Lezzetler ve Eğlencenin Adresi

Vali Selçuk Aslan, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşmanın, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun hissedildiği bir dönem olduğunu vurguladı. Koruma altındaki çocukların sevinçlerine ortak olmanın, onlara aile sıcaklığı sunmanın önemine değindi. Bu özel iftar programı, toplumsal dayanışmanın ve sevginin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.Koruma altındaki çocuklarla anlamlı buluşma

Katkıda Bulunan Herkese Teşekkürler

Vali Aslan, bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu güç birliğinin önemine dikkat çekti. Koruyucu aileler ve çocuklar arasında kurulan bu derin bağın, toplumsal dayanışma ve sevgi dolu bir toplumun temellerini güçlendirdiğinin altını çizdi.

# ramazan, aile, dizi

27 Mar 2024 - 09:30 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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