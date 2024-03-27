Gençlerin yeni buluşma noktası olacak!

Tarih Yeniden Canlanıyor: Zincirli Kuyu
1999 yılındaki yıkıcı depremin ardından yıkılan ve 24 yıl boyunca çeşitli hukuki ve mülkiyet sorunlarıyla boğuşan Basmacılar Çarşısı'nın yerine inşa edilen Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, şehrin tarihine saygı duruşunda bulunuyor. Dr. Faruk Özlü'nün ısrarlı çabalarıyla aşılan engeller, projenin hızla ilerlemesini sağlıyor.
İnşaatta Son Durum: Temeller Atılıyor
Projede radye temel demir imalatları tamamlandı ve temel beton dökümüne başlandı. Bodrum katındaki perde beton ve kolon demir kalıp imalatları da yakında başlayacak. İnşaatın bu kısmı, projenin ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde ilerlediğinin kanıtı.
Çok Amaçlı Bir Merkez: İş ve Eğitim Bir Arada
Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, bodrum, zemin ve birinci katında modern iş yerlerini barındırırken, üst katlarda gençlere ve tüm Düzcelilere hizmet verecek bir kütüphane ile eğitimi destekleyecek. Bu çok amaçlı yapı, hem eğitim hem de iş dünyasına katkıda bulunacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.