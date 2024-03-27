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Gençlerin yeni buluşma noktası olacak!

Düzce'nin kalbinde yükselen Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, modern iş yerleri ve kütüphanesiyle gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Tarihi bir yenilenme projesi.

İhlas Haber Ajansı
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Gençlerin yeni buluşma noktası olacak! mask
Gençlerin yeni buluşma noktası olacak!
Gençlerin yeni buluşma noktası olacak!
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Tarih Yeniden Canlanıyor: Zincirli Kuyu

1999 yılındaki yıkıcı depremin ardından yıkılan ve 24 yıl boyunca çeşitli hukuki ve mülkiyet sorunlarıyla boğuşan Basmacılar Çarşısı'nın yerine inşa edilen Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, şehrin tarihine saygı duruşunda bulunuyor. Dr. Faruk Özlü'nün ısrarlı çabalarıyla aşılan engeller, projenin hızla ilerlemesini sağlıyor.

Gençlerin yeni buluşma noktası olacak!

İnşaatta Son Durum: Temeller Atılıyor

Projede radye temel demir imalatları tamamlandı ve temel beton dökümüne başlandı. Bodrum katındaki perde beton ve kolon demir kalıp imalatları da yakında başlayacak. İnşaatın bu kısmı, projenin ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde ilerlediğinin kanıtı.Gençlerin yeni buluşma noktası olacak!

Çok Amaçlı Bir Merkez: İş ve Eğitim Bir Arada

Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, bodrum, zemin ve birinci katında modern iş yerlerini barındırırken, üst katlarda gençlere ve tüm Düzcelilere hizmet verecek bir kütüphane ile eğitimi destekleyecek. Bu çok amaçlı yapı, hem eğitim hem de iş dünyasına katkıda bulunacak.
# tarih, eğitim

27 Mar 2024 - 09:35 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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