Maden faciası! 1 işçi hayatını kaybetti, 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak Kilimli'de Korkunç Kaza

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, ruhsatsız işletilen bir maden ocağında yaşanan bir iş kazası, bölge halkını yasa boğdu. 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut, maden vagonu ile vinç arasında sıkışarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının hızla müdahalesi sonucu ocaktan çıkarılan Korkut, derhal Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Korkut'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturma Derinleşiyor: 1 Tutuklama, 1 Serbest

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre, olayın yaşandığı maden ocağının ruhsatsız işletildiği tespit edildi. Ocağın sahibi olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Tolga M. ile birlikte ocakta işçi olarak çalışan 44 yaşındaki K.A., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Tolga M., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik Önlemleri ve İş Sağlığı Eksikliği

Bu acı olay, maden ocaklarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Ruhsatsız işletilen ocaklarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve denetimlerin artırılması çağrıları yükseliyor. Maden işçilerinin hayatını kaybetmesine neden olan bu tür kazaların önüne geçilmesi için etkili önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.