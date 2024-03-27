- Asayiş

Elektrik direği korkusu! Kıvılcımlar panik yarattı

Karabük'ün Yeşil Mahalle'sinde yaşanan olay, elektrik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Taşkent Caddesi üzerindeki bir aydınlatma direğinden çıkan kıvılcımlar, çevredeki vatandaşlarda büyük bir panik oluşturdu. Olayın görgü tanıkları, yaşadıkları dehşeti ve tedirgin anları cep telefonu kamerası ile kaydettiler.

İhlas Haber Ajansı
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Elektrik direği korkusu! Kıvılcımlar panik yarattı
Elektrik direği korkusu! Kıvılcımlar panik yarattı
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Aniden Başlayan Kıvılcım Şovu

Sakin bir günün ardından Yeşil Mahalle'nin huzuru, bir anda bölgedeki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımlarla bölündü. İlk belirlemelere göre, bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre, bu tehlikeli duruma yol açtı. Gökyüzünü aydınlatan kıvılcımlar, adeta bir havai fişek gösterisini andırdı, ancak bu defa seyirciler arasında korku ve paniğe neden oldu.

Elektrik direği korkusu! Kıvılcımlar panik yarattı

Vatandaşlar Ne Dedi?

Çevredeki vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları ve elektrik direğinden saçılan kıvılcımları kaydetmeye aldılar. Bir yandan merakla izlerken, diğer yandan olası bir tehlikeye karşı nasıl korunacaklarını düşünüyorlardı. Olay, elektrik güvenliğinin önemini ve altyapı yatırımlarının hayatiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Karabük'teki bu olay, ilgili kurumların ve yetkililerin dikkatini çekti. Elektrik direğinden kaynaklanan kıvılcımların neden olduğu panik, yetkililerin altyapıyı gözden geçirme ve gerekli önlemleri alma ihtiyacını gösterdi. Olayın ardından yapılan incelemeler ve alınacak tedbirler, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
# karabük, elektrik

27 Mar 2024 - 09:49 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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