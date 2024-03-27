27 Mart 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, MERKEZ, TEKKEDERE, YENİPELİTCİK
|BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH
|27.03.2024
|11:00
|15:00
|BOLU
|MENGEN
|KANCILAR
|KANCILAR
|27.03.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|AZAPLAR, KARSLAR, ÖMERPASALAR MERKEZ, ÖMERPAŞALAR, ÖMERPAŞALAR MERKEZ
|AZAPLAR, AZAPLAR MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN YOLU, KARSLAR MAH, KARSLAR MAHALLE YOLU, ÖMERPASALAR KÖY YOLU, ÖMERPAŞALAR, ÖMERPAŞALAR KÖYÜ
|27.03.2024
|09:30
|16:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|SUSUZ
|BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU
|27.03.2024
|10:30
|16:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|N KENDISI, SUSUZ
|SUSUZ KÖY YOLU, SUSUZ KÖYÜ YOLU
|27.03.2024
|10:30
|13:30
|BOLU
|MUDURNU
|DEDELER, MERKEZ
|BOLU BİLECİK YOLU, DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU
|27.03.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MUDURNU
|KARAÇOMAK
|KARAÇOMAK, MADAM PAŞA KÜME EVLER
|27.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|KÖSTEK
|KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH
|27.03.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK
|3632 SoK., AKÇAKAVAK KÖYÜ KÜME EVLERİ, AKGÜL, AKGÜL SK., AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1, KONAK-1 SK., ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, PINAR-1. SK., TARLA YOLU, ULUYOL SK., VAKIF, VAKIF KÖY SOKAĞI, YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU
|27.03.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ
|KARAMANLAR KÖY YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU
|27.03.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, ORTA, TILKICEK
|TILKICEK MAHALLE YOLU, ULUMESCIT MERKEZ KÖY YOLU, ULUMESCİT KÖYÜ HACILAR MAH
|27.03.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|EDİLLER
|MURATLAR KÖYÜ EDİLLER 2993
|27.03.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, YUKARIÇAMLI
|AŞ ÇAMLI KÖYÜ YOLU, YUKARIÇAMLI KÖY YOLU, YUKARIÇAMLI KÖYÜ YOLU
|27.03.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|FERDINLER
|FERDINLER MAHALLE YOLU
|27.03.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇATAKÖREN, MERKEZ
|ÇATAKÖREN, ÇATAKÖREN KÖY YOLU, MENGEN YOLU
|27.03.2024
|09:00
|11:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.