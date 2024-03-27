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27 Mart 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan,Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

27 Mart 2024 Çarşamba Bolu Merkez, Dörtdivan, Mengen, Göynük, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
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27 Mart 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan,Göynük, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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27 Mart 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUDÖRTDİVAN BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, MERKEZ, TEKKEDERE, YENİPELİTCİK BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH27.03.202411:0015:00
BOLUMENGEN KANCILAR KANCILAR27.03.202409:3015:00
BOLUDÖRTDİVAN AZAPLAR, KARSLAR, ÖMERPASALAR MERKEZ, ÖMERPAŞALAR, ÖMERPAŞALAR MERKEZ AZAPLAR, AZAPLAR MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN YOLU, KARSLAR MAH, KARSLAR MAHALLE YOLU, ÖMERPASALAR KÖY YOLU, ÖMERPAŞALAR, ÖMERPAŞALAR KÖYÜ27.03.202409:3016:00
BOLUGÖYNÜK SUSUZ BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU27.03.202410:3016:30
BOLUGÖYNÜK N KENDISI, SUSUZ SUSUZ KÖY YOLU, SUSUZ KÖYÜ YOLU27.03.202410:3013:30
BOLU MUDURNU DEDELER, MERKEZ BOLU BİLECİK YOLU, DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU27.03.202410:0014:00
BOLUMUDURNU KARAÇOMAK KARAÇOMAK, MADAM PAŞA KÜME EVLER27.03.202410:0013:00
BOLUGÖYNÜK KÖSTEK KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH27.03.202409:3015:00
BOLUMERKEZ KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK 3632 SoK., AKÇAKAVAK KÖYÜ KÜME EVLERİ, AKGÜL, AKGÜL SK., AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1, KONAK-1 SK., ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, PINAR-1. SK., TARLA YOLU, ULUYOL SK., VAKIF, VAKIF KÖY SOKAĞI, YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU27.03.202409:3017:00
BOLUMERKEZ MERKEZ KARAMANLAR KÖY YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU27.03.202414:0015:30
BOLUMERKEZ MERKEZ, ORTA, TILKICEK TILKICEK MAHALLE YOLU, ULUMESCIT MERKEZ KÖY YOLU, ULUMESCİT KÖYÜ HACILAR MAH27.03.202411:3013:30
BOLUMERKEZ EDİLLER MURATLAR KÖYÜ EDİLLER 299327.03.202409:0011:00
BOLUMERKEZ MERKEZ, YUKARIÇAMLI AŞ ÇAMLI KÖYÜ YOLU, YUKARIÇAMLI KÖY YOLU, YUKARIÇAMLI KÖYÜ YOLU27.03.202414:0015:30
BOLUMERKEZ FERDINLER FERDINLER MAHALLE YOLU27.03.202411:3013:30
BOLUMERKEZ ÇATAKÖREN, MERKEZ ÇATAKÖREN, ÇATAKÖREN KÖY YOLU, MENGEN YOLU27.03.202409:0011:00
# tarih, sakarya, mudurnu, elektrik, çocuk

27 Mar 2024 - 09:45 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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