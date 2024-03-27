- Asayiş

Yürüyen merdivende mahsur kalan kedi!

Karabük Kartaltepe'de yürüyen merdivene sıkışan kedi, vatandaşların ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yürüyen merdivende mahsur kalan kedi!
Yürüyen merdivende mahsur kalan kedi!
Video için play'e tıklayın

Felaketin Eşiğinde: Kedinin Hayatta Kalma Mücadelesi

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, her zamanki gibi meraklı bakışlarla çevresini keşfeden ve vatandaşları takip eden sevimli bir kedi, ansızın yürüyen merdivene yöneldi. Ne var ki, bu merakı onu beklenmedik bir tehlikeye sürükledi.

Vatandaşlar ve İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Kedinin çığlıkları üzerine hemen harekete geçen duyarlı vatandaşlar, yürüyen merdiveni durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, profesyonellik ve hassasiyetle çalışarak, kısa sürede kediye müdahale etti. Karabük itfaiyesinin deneyimli personeli, zarar görmüş ve korkmuş olan hayvanı sıkıştığı yerden özverili bir çaba ile kurtardı.

Yürüyen merdivende mahsur kalan kedi!

Kedinin Özgürlüğüne Kavuşma Anı

Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından, küçük kahramanımız bir anda özgürlüğüne kavuştu. Kurtarıldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşan kedi, belki de yaşadığı travmanın etkisiyle insanlardan kaçmayı tercih etti.
# karabük

27 Mar 2024 - 09:53 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL