3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu

Yeşilin Gücü Adına: 3 Bin 500 Fidan Toprakla Buluşuyor

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, protokol üyeleri, öğrenciler ve çevre dostlarını bir araya getirdi. Katılımcılar, 1.500'ü sedir, 1.500'ü fıstık çamı ve 500'ü mahlep olmak üzere toplamda 3.500 fidanı, umut ve sevgiyle toprağa emanet ettiler. Dikim işlemi sırasında fidanlara "can suyu" verilmesi, yeni bir yaşamın başlangıcının simgesi oldu.

Ekosistemin Çeşitliliğine Katkı ve Eğitim Misyonu

Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, yaptığı açıklamada, etkinliğin yapıldığı 4 hektarlık alanın, Karabük Orman İşletme Şefliği 20 No'lu Bölme olarak bilindiğini belirtti. Kırımlı, fidan dikiminde yapraklı türlerin öne çıkarıldığını, bu sayede yaban hayatı için de önemli bir habitat oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aynı zamanda, etkinlikle öğrencilere orman sevgisi ve doğa koruma bilincinin aşılanması amaçlandı. Kırımlı, "Geleceğin teminatı çocuklarımıza, doğayı ve ormanları korumanın önemini aktarmak istiyoruz" dedi.

Doğa ile Buluşma Noktası: Karabük

Karabük'te düzenlenen bu etkinlik, şehrin yeşil mirasına değerli bir katkı sağladı. Toprakla buluşan her fidan, Karabük'ün doğal güzelliklerine bir yıldız daha ekledi. Gelecek nesillerin bu değerleri koruması ve yeşil alanların artırılması hedefleniyor. Böylece, doğa ile iç içe, sağlıklı bir yaşam alanı yaratılması amaçlanıyor.