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3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu

Karabük, Orman Haftası'nın anlam ve önemine uygun bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 21-26 Mart tarihleri arasında gerçekleşen fidan dikim şenliği, yeşilin her tonunu kucaklayan bir doğa harikasına dönüşme yolunda emin adımlar attı. Kılavuzlar Mahallesi'nde, 4 hektarlık geniş bir arazide düzenlenen bu etkinlik, şehrin yeşil dokusuna yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı
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3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu mask
3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu
3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu
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Yeşilin Gücü Adına: 3 Bin 500 Fidan Toprakla Buluşuyor

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, protokol üyeleri, öğrenciler ve çevre dostlarını bir araya getirdi. Katılımcılar, 1.500'ü sedir, 1.500'ü fıstık çamı ve 500'ü mahlep olmak üzere toplamda 3.500 fidanı, umut ve sevgiyle toprağa emanet ettiler. Dikim işlemi sırasında fidanlara "can suyu" verilmesi, yeni bir yaşamın başlangıcının simgesi oldu.

3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu

Ekosistemin Çeşitliliğine Katkı ve Eğitim Misyonu

Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, yaptığı açıklamada, etkinliğin yapıldığı 4 hektarlık alanın, Karabük Orman İşletme Şefliği 20 No'lu Bölme olarak bilindiğini belirtti. Kırımlı, fidan dikiminde yapraklı türlerin öne çıkarıldığını, bu sayede yaban hayatı için de önemli bir habitat oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu

Aynı zamanda, etkinlikle öğrencilere orman sevgisi ve doğa koruma bilincinin aşılanması amaçlandı. Kırımlı, "Geleceğin teminatı çocuklarımıza, doğayı ve ormanları korumanın önemini aktarmak istiyoruz" dedi.3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu

Doğa ile Buluşma Noktası: Karabük

Karabük'te düzenlenen bu etkinlik, şehrin yeşil mirasına değerli bir katkı sağladı. Toprakla buluşan her fidan, Karabük'ün doğal güzelliklerine bir yıldız daha ekledi. Gelecek nesillerin bu değerleri koruması ve yeşil alanların artırılması hedefleniyor. Böylece, doğa ile iç içe, sağlıklı bir yaşam alanı yaratılması amaçlanıyor.3 Bin 500 fidan yeni yuvalarına kavuştu

# doğa, orman, karabük, eğitim

27 Mar 2024 - 09:58 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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