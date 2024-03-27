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Bolu'da MHP'nin sanayi esnafına iftarı büyük ilgi gördü

Bolu'daki MHP iftar buluşması, Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın liderliğinde, sanayi esnafıyla güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Durak'ın Bolu için kesintisiz çalışma vaadi, esnafın büyük takdirini topladı.

Arzu Sarı
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Bolu'da MHP'nin sanayi esnafına iftarı büyük ilgi gördü mask
Bolu'da MHP'nin sanayi esnafına iftarı büyük ilgi gördü
Bolu'da MHP'nin sanayi esnafına iftarı büyük ilgi gördü
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MHP Bolu'dan sanayi esnafına iftar daveti

Milliyetçi Hareket Partisi, Bolu'da sanayi esnafına yönelik düzenlediği iftar programıyla yerel topluluğu bir araya getirdi. Şehrin önde gelen düğün salonlarında gerçekleşen bu etkinlik, esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bolu'da MHP'nin sanayi esnafına iftarı büyük ilgi gördü

Parti ve esnafın buluşma noktası

Etkinliğe, MHP Bolu İl Başkanı, Milletvekili, Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve diğer önemli parti üyeleri katıldı. Sanayi esnafının da yoğun katılımıyla, parti ile esnaf arasındaki sıkı ilişki gözler önüne serildi.

İlhan Durak'tan güçlü destek ve işbirliği mesajı

İftar programında konuşan İlhan Durak, sanayi esnafıyla bir arada olmanın önemini vurguladı. Durak, esnafla sürekli diyalog içinde olacaklarını ve Bolu için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

Toplumsal birlik vurgusu

Durak'ın konuşmasında öne çıkan birlik ve beraberlik mesajı, iftarın maneviyatını pekiştirdi. "Oruçlarımız kabul olsun, birliğimiz daim olsun" dilekleriyle, toplumsal dayanışmanın önemi hatırlatıldı.Bolu'da MHP'nin sanayi esnafına iftarı büyük ilgi gördü

Kesintisiz çalışma vaadi

Bolu Belediye Başkan Adayı, şehrin gelişimi için gece gündüz demeden çalışma sözü verdi. Bu dinamik ve genç ekip ile şehre değer katacak projelerin altını çizdi.

MHP'nin Bolu için taahhütleri

İftar buluşması, MHP'nin sanayi esnafı ve Bolu halkına yönelik taahhütlerini yeniden vurguladı. Durak ve ekibinin şehir için planladığı projeler, iftarın ruhunu yansıtan bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.

Bu iftar programı, MHP'nin Bolu'daki sanayi esnafıyla olan bağını güçlendirirken, şehrin geleceği için umut verici mesajlarla dolu bir buluşma oldu.

# belediye, başkan

27 Mar 2024 - 09:56 - Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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