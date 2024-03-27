Karabük Üniversitesi'nden HIV ve HPV iddialarına sert yanıt

Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya ve çeşitli haber platformlarında yayılan, özellikle Türk ve Afrikalı öğrenciler arasında artan cinsel birliktelikler neticesinde HIV ve HPV vakalarında görülen artışa dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Üniversite, resmi bir açıklama yaparak bu tür haberlerin asılsız olduğunu, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak hastanelere bu tür vakalar nedeniyle başvuruda bulunan kişi sayısında herhangi bir artış olmadığını belirtti.
Karabük: Güvenli ve Huzurlu Bir Eğitim Kenti
Açıklamada, Karabük'ün asayiş açısından son derece güvenli olduğu ve öğrencilerin eğitim-öğretime huzur içinde devam ettikleri vurgulandı. Son zamanlarda ortaya atılan asılsız iddiaların gerçek dışı olduğu, Karabük Üniversitesi'nin ve Karabük halkının itibarını zedeleyici içeriklerin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Üniversitenin, kuruluşundan bu yana akademik başarıları, araştırma-geliştirme çalışmaları, toplumsal katkıları ve uluslararası faaliyetleri ile dünya çapında saygın bir konuma ulaştığına dikkat çekildi.
Uluslararası Başarı ve Çeşitlilik
Karabük Üniversitesi'nin, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma politikasına uygun hareket ederek, dünya genelinden 104 ülkeyi kapsayan bir öğrenci yapısına sahip olduğu belirtildi. Bu çerçevede, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Türkçe öğrendikleri, Türk kültürüyle tanıştıkları ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri oldukları vurgulandı. Üniversite, gelecekte de bilime, devlete ve insanlığa faydalı hizmetler üretme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.
Yasal Süreçler ve Toplumsal Duyarlılık Çağrısı
Ayrıca, bu tür asılsız paylaşımları yapanlar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı, halkı yanıltıcı bilgiler yayma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlar kapsamında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı aktarıldı. Karabük Üniversitesi, kamuoyundan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi ve gereken duyarlılığın gösterilmesi çağrısında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.