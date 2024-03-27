Sahiller fırtınanın etkisinde! 102 kms hızla dev dalgalar

Kastamonu Karadeniz Sahilinde Fırtına Alarmı

Kastamonu'nun Karadeniz kıyıları, saatte 102 kilometre hıza ulaşan şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Müdürlüğü, yaşanan bu doğal olayın bölgedeki etkisini detaylandırırken, sahil şeridindeki ilçelerde denizin taşmasına yol açtığını bildirdi.

Sahiller Sular Altında

İnebolu, Cide, Doğanyurt, Abana ve Çatalzeytin gibi sahil ilçeleri, fırtınanın getirdiği 6 metre yüksekliğindeki dev dalgaların hücumuna uğradı. Dalgalar, kıyı şeridinde ciddi hasarlara yol açtı, iş yerleri ve park alanları sular altında kaldı. Ayrıca, Cide ilçesinde yollar, denizden taşınan kum ve taşlarla kaplandı.

Karayolları Ekipleri Sahada

Karadeniz sahilinde meydana gelen erozyon ve yolların kapanması üzerine, Karayolları ekipleri temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Fırtınanın yarattığı etkileri en aza indirgemek için çaba gösteren ekipler, bölgede sürekli olarak faaliyet gösteriyor.

İnebolu ve Cide'den Uyarılar

İnebolu Kaymakamlığı, vatandaşlara sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla araçlarını güvenli bölgelere taşımaları konusunda uyardı. Cide Belediye Başkanı ise, dört ay önce benzer bir fırtınanın yaşandığını ve sahil yolunun ulaşıma kapanma riskinin bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda, yıllar önce gündeme gelen tahkimat projesine ödenek sağlanması çağrısında bulundu.

Kastamonu Sahillerindeki Fırtına ve Etkileri

Kastamonu'nun sahil ilçeleri, doğa olaylarının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sahillerdeki hasar, bölgenin doğal güzellikleri kadar kırılganlığını da vurguluyor. Yetkililer ve bölge halkı, benzer olayların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.