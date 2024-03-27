Karadeniz fırtınası sahilleri felç etti: İşte 5 ilçeyi etkileyen dev dalgalara dair her şey

Karadeniz'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karadeniz bölgesi, yine şiddetli bir fırtınanın etkisi altında kaldı. Saatte 102 kilometre hızla esen rüzgarlar, denizde 6 metreye ulaşan dev dalgaları beraberinde getirdi. Bu doğa olayı, özellikle sahil şeridinde yer alan beş ilçeyi olumsuz yönde etkiledi.

İnebolu ve Cide Sular Altında

Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçeleri, dev dalgaların sahilleri dövmesi sonucunda sular altında kaldı. Yollar, dalgaların getirdiği kum ve taşlarla kaplanırken, sahildeki iş yerleri ve parklar su baskınlarıyla mücadele etti.

Meteorolojiden Uyarı: Fırtına Hızı Saatte 102 Kilometre

Meteoroloji Müdürlüğü, fırtınanın hızının saatte 102 kilometreye ulaştığını ve dalgaların boyunun 6 metreye kadar çıktığını açıkladı. Karayolları ekipleri, sahil şeridindeki yolları temizlemek için seferber oldu.

İnebolu Kaymakamlığından Önemli Uyarı

İnebolu Kaymakamlığı, vatandaşları kuvvetli fırtına konusunda uyardı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, özellikle Zaferyolu ve İsmetpaşa Caddeleri'nde park halindeki araç sahiplerine, araçlarını güvenli bir yere taşımaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Cide Belediye Başkanı'ndan Çağrı

Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, yaşanan fırtınanın, 4 ay önceki benzer bir olayın tekrarı olduğunu belirtti. Sahil yolunun ulaşıma kapatılma riskine dikkat çekerek, tahkimat projesi için yetkililere ödenek çağrısında bulundu. Her fırtına ile zararın arttığını vurgulayan Mutlu, geçmişte yaşanan yıkımın tekrarını yaşamamak için önlemlerin artırılmasının önemini dile getirdi.