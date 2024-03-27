31 Mart seçimlerinde görev alan kamu personeline 1 nisan'da idari izin verilecek

31 Mart'ta düzenlenecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için görev alacak kamu personeli, seçim sonrası yoğunluğun ardından 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli olacak. Bu karar, seçim işlemlerinin gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle, görevlilerin dinlenme hakkını korumayı amaçlıyor.

Seçim Görevlilerine Bir Gün İzin

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, sandık kurullarında görev alacak tüm kamu personeli, seçimlerin ardından bir gün idari izin kullanacak. Bu izin, seçim sürecinde gösterdikleri üstün çaba ve çalışma nedeniyle veriliyor.

Seçim Süreci ve Görevliler

Seçimlerde görev alacak kamu personeli, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" kapsamında, sandık kurulu başkanları ve üyeleri olarak belirleniyor. Bu önemli görev, seçim sürecinin adalet ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak için kritik bir rol oynuyor.

Seçim Gecesi İşlemleri

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerini kapsıyor. Her bir seçim için ayrı oy pusulalarının kullanılması, oyların sayım ve dökümü, tutanakların hazırlanması ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslimi gibi işlemler, gece geç saatlere kadar devam ediyor.