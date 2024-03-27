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Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!

Migros, Ramazan ayının gelişiyle beraber ev ve mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler için özel bir indirim kataloğu hazırladı. 23 Mart 2024'ten itibaren hem fiziksel mağazalarında hem de online alışveriş sitesinde geçerli olacak bu indirimler, Komili Ayçiçek Yağı'ndan deterjanlara, atıştırmalıklardan çok daha fazlasına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Arzu Sarı
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Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu! mask
Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!
Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!
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Komili Ayçiçek Yağı İle Mutfaklara Bereket Geliyor

Migros'un dikkat çeken kampanyalarından biri, Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet'in 2'li alımlarında sunulan avantajlı fiyattır. Normalde tekli alım fiyatı 194.90 TL olan bu ürün, iki adet alındığında kişi başı maliyeti 179.90 TL'ye düşüyor. Bu özel indirim, özellikle yoğun şekilde ayçiçek yağı kullanılan haneler için ekonomik bir alternatif sunuyor.

Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!

Atıştırmalıklarda İndirim Şöleni

Migros, atıştırmalık ürünlerinde de kaçırılmayacak indirimler sunarak müşterilerini sevindiriyor. Ruffles Originals Patates Cipsi 150 gram parti boyu 37.95 TL’den 33.95 TL’ye indirildi. "3 Al 2 Öde" gibi cazip kampanyalarla daha da ulaşılabilir hale geliyor. Bu indirimler, Ramazan gecelerini daha eğlenceli kılacak lezzetli atıştırmalıklar sunuyor.

Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!

Ramazan Sofralarına Özel İndirimler

Uludağ Ramazan Şerbeti 27.75 TL’den 25 TL’ye indirilirken, sepette ek %25 indirim uygulanıyor. Duru Pilavlık Pirinç 1 KG 37.50 TL’den 27.50 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Uludağ Ramazan Şerbeti'nde uygulanan indirim ve ek sepette %25 indirim, bu geleneksel içeceği daha erişilebilir kılıyor. Duru Pilavlık Pirinç gibi mutfak temel ihtiyaçlarındaki indirimler de bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor.

Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!

Ev Temizliğinde İndirim Avantajları

Migros, ev temizliği ürünleri üzerinde de büyük indirimler yaparak, geniş bir tasarruf yelpazesi sunuyor. Ariel ve Pakmaya gibi markaların temizlik ürünlerindeki indirimler, ev ihtiyaçlarını karşılarken cebi düşünen tüketicilere hitap ediyor. Özellikle büyük paketlerde yapılan indirimler, uzun vadede büyük ekonomik avantajlar sağlıyor.

Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!

Sınırlı Stoklarla Sunulan Fırsatları Kaçırmayın!

Migros'un Ramazan'a özel sunduğu bu indirim fırsatları, sınırlı stoklarla sunulmaktadır. Bu nedenle, bu avantajlı fiyatlarından yararlanmak isteyen müşterilerin elini çabuk tutması gerekiyor. Migros'un fiziksel ve online mağazaları, bu özel indirim döneminde ekonomik alışverişin keyfini çıkarmanız için sizleri bekliyor.

# ramazan

27 Mar 2024 - 13:30 - Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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