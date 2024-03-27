Migros'ta ramazan coşkusu: Cazip fiyatlarla dolu indirim kataloğu!

Komili Ayçiçek Yağı İle Mutfaklara Bereket Geliyor

Migros'un dikkat çeken kampanyalarından biri, Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet'in 2'li alımlarında sunulan avantajlı fiyattır. Normalde tekli alım fiyatı 194.90 TL olan bu ürün, iki adet alındığında kişi başı maliyeti 179.90 TL'ye düşüyor. Bu özel indirim, özellikle yoğun şekilde ayçiçek yağı kullanılan haneler için ekonomik bir alternatif sunuyor.

Atıştırmalıklarda İndirim Şöleni

Migros, atıştırmalık ürünlerinde de kaçırılmayacak indirimler sunarak müşterilerini sevindiriyor. Ruffles Originals Patates Cipsi 150 gram parti boyu 37.95 TL’den 33.95 TL’ye indirildi. "3 Al 2 Öde" gibi cazip kampanyalarla daha da ulaşılabilir hale geliyor. Bu indirimler, Ramazan gecelerini daha eğlenceli kılacak lezzetli atıştırmalıklar sunuyor.

Ramazan Sofralarına Özel İndirimler

Uludağ Ramazan Şerbeti 27.75 TL’den 25 TL’ye indirilirken, sepette ek %25 indirim uygulanıyor. Duru Pilavlık Pirinç 1 KG 37.50 TL’den 27.50 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Uludağ Ramazan Şerbeti'nde uygulanan indirim ve ek sepette %25 indirim, bu geleneksel içeceği daha erişilebilir kılıyor. Duru Pilavlık Pirinç gibi mutfak temel ihtiyaçlarındaki indirimler de bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor.

Ev Temizliğinde İndirim Avantajları

Migros, ev temizliği ürünleri üzerinde de büyük indirimler yaparak, geniş bir tasarruf yelpazesi sunuyor. Ariel ve Pakmaya gibi markaların temizlik ürünlerindeki indirimler, ev ihtiyaçlarını karşılarken cebi düşünen tüketicilere hitap ediyor. Özellikle büyük paketlerde yapılan indirimler, uzun vadede büyük ekonomik avantajlar sağlıyor.

Sınırlı Stoklarla Sunulan Fırsatları Kaçırmayın!

Migros'un Ramazan'a özel sunduğu bu indirim fırsatları, sınırlı stoklarla sunulmaktadır. Bu nedenle, bu avantajlı fiyatlarından yararlanmak isteyen müşterilerin elini çabuk tutması gerekiyor. Migros'un fiziksel ve online mağazaları, bu özel indirim döneminde ekonomik alışverişin keyfini çıkarmanız için sizleri bekliyor.