27 Mar 2024 - 18:00- Gündem G:

Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder

Dron teknolojisiyle çobanlık, görenlere ‘Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder’ dedirtti. Giresunlu Faruk'un inovatif çözümü görenleri hem şaşırttı hem hayran bıraktı… Faruk İlyasoğlu, dron kullanarak ineklerini ahıra yönlendirerek çiftçilikte bir devrim yaptı, haberimizde…

Arzu Sarı
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Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder
Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder
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Giresun'un Sultaniye Köyünde Faruk İlyasoğlu, dron kullanarak ineklerini ahıra yönlendirme yöntemiyle çiftçilikte bir devrim yapıyor. Bu inovatif yaklaşım, sosyal medyada milyonlarca izlenme alarak büyük ilgi görüyor.

Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder

Teknolojiyi tarımla buluşturan genç

Giresun'un yeşil yamaçlarında, Faruk İlyasoğlu adında bir yenilikçi, çiftçilik pratiklerine modern bir dokunuş katıyor. Dron kullanarak ineklerini ahıra getiren İlyasoğlu, bu yöntemiyle hem zaman kazanıyor hem de zorlu coğrafyada hayvan bulmanın meşakkatini hafifletiyor.

Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder

Köy hayatında modern bir soluk

Direksiyon eğitmenliği ve elektrik işleriyle uğraşan 24 yaşındaki İlyasoğlu, hafta sonlarını ailesinin yanında geçiriyor. Giresun'un Sultaniye köyünde, ailesinin hayvancılık işlerine destek olmak için teknolojik bir çözüm buldu: Dron ile çobanlık.
Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder

Dron ile inekleri ahıra getirme

Arazide serbestçe otlamaya bırakılan inekleri, dron ile bulup toplamak, İlyasoğlu'nun buluşu. Evinin balkonundan dronu yönlendirerek, inekleri tek tek tespit edip, onları güvenli bir şekilde ahıra yönlendiriyor.

Sosyal medyada viral olan çiftçilik yöntemi

İlyasoğlu'nun bu yenilikçi yöntemi, sosyal medyada paylaştığı videolarla viral oldu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen bu videolar, geleneksel çiftçilik yöntemlerine modern bir alternatif sunuyor.

Zorlu coğrafyada kolay çözüm

Giresun'un engebeli arazisinde hayvanları bulmak ve yönlendirmek her zaman kolay olmuyor. İlyasoğlu, "Bazen günlerce hayvanları aramak zorunda kalıyoruz. Dron teknolojisiyle bu süreci kolaylaştırdık," diyor.

Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder

Aile içinde teknolojik sürpriz

İlyasoğlu'nun annesi, başta ineklerin kendiliğinden ahıra döndüğünü düşünmüş. Oğlunun teknolojik bir yardım ile bu işi başardığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşamış. Bu durum, teknolojinin geleneksel yöntemlere nasıl entegre edilebileceğinin canlı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Faruk İlyasoğlu'nun hikayesi, geleneksel çiftçilik yöntemlerine modern teknolojinin nasıl dahil edilebileceğini gösteren ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Bu yenilikçi yaklaşım, çiftçilikte verimliliği artırmanın yanı sıra, zorlu coğrafyalarda hayvan bakımını kolaylaştırıyor.

# destek, aile, elektrik

27 Mar 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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