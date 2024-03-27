Bunu ancak Karadeniz insanı akıl eder

Giresun'un Sultaniye Köyünde Faruk İlyasoğlu, dron kullanarak ineklerini ahıra yönlendirme yöntemiyle çiftçilikte bir devrim yapıyor. Bu inovatif yaklaşım, sosyal medyada milyonlarca izlenme alarak büyük ilgi görüyor.
Teknolojiyi tarımla buluşturan genç
Giresun'un yeşil yamaçlarında, Faruk İlyasoğlu adında bir yenilikçi, çiftçilik pratiklerine modern bir dokunuş katıyor. Dron kullanarak ineklerini ahıra getiren İlyasoğlu, bu yöntemiyle hem zaman kazanıyor hem de zorlu coğrafyada hayvan bulmanın meşakkatini hafifletiyor.
Köy hayatında modern bir soluk
Direksiyon eğitmenliği ve elektrik işleriyle uğraşan 24 yaşındaki İlyasoğlu, hafta sonlarını ailesinin yanında geçiriyor. Giresun'un Sultaniye köyünde, ailesinin hayvancılık işlerine destek olmak için teknolojik bir çözüm buldu: Dron ile çobanlık.
Dron ile inekleri ahıra getirme
Arazide serbestçe otlamaya bırakılan inekleri, dron ile bulup toplamak, İlyasoğlu'nun buluşu. Evinin balkonundan dronu yönlendirerek, inekleri tek tek tespit edip, onları güvenli bir şekilde ahıra yönlendiriyor.
Sosyal medyada viral olan çiftçilik yöntemi
İlyasoğlu'nun bu yenilikçi yöntemi, sosyal medyada paylaştığı videolarla viral oldu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen bu videolar, geleneksel çiftçilik yöntemlerine modern bir alternatif sunuyor.
Zorlu coğrafyada kolay çözüm
Giresun'un engebeli arazisinde hayvanları bulmak ve yönlendirmek her zaman kolay olmuyor. İlyasoğlu, "Bazen günlerce hayvanları aramak zorunda kalıyoruz. Dron teknolojisiyle bu süreci kolaylaştırdık," diyor.
Aile içinde teknolojik sürpriz
İlyasoğlu'nun annesi, başta ineklerin kendiliğinden ahıra döndüğünü düşünmüş. Oğlunun teknolojik bir yardım ile bu işi başardığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşamış. Bu durum, teknolojinin geleneksel yöntemlere nasıl entegre edilebileceğinin canlı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.
Faruk İlyasoğlu'nun hikayesi, geleneksel çiftçilik yöntemlerine modern teknolojinin nasıl dahil edilebileceğini gösteren ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Bu yenilikçi yaklaşım, çiftçilikte verimliliği artırmanın yanı sıra, zorlu coğrafyalarda hayvan bakımını kolaylaştırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.