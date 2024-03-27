İlhan Durak'tan dev eğitim projesi

İlhan Durak'tan Bolu'ya eğitim devrimi sözü

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçimlerde zafer elde etmesi halinde gerçekleştireceği eğitim projeleriyle gündemde. Durak, yeni anne ve baba olan ailelere yönelik ziyaretlerinde, 'Zihin Gelişimi ve Kültür Aktarım Seti'ni armağan ediyor ve Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi'nin (EÇEM) müjdesini veriyor.

EÇEM: Erken çocuklukta eğitimin öncüsü

Durak, 0-3 yaş aralığındaki çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine büyük önem atfetmektedir. Bu dönemdeki beyin gelişiminin %80-%90'lık bir kısmının tamamlandığını vurgulayan Durak, EÇEM ile Bolu'da eğitim alanında bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Ailelere Özel 'Zihin Gelişimi ve Kültür Aktarım Seti'

Durak tarafından ailelere sunulan bu özel set, çocukların ve ebeveynlerin gelişimine katkı sağlayacak değerli kaynakları içeriyor. Dünya çapında tanınmış eserlerin yer aldığı bu set, alanında uzman isimlerin danışmanlığında hazırlanmıştır.

Çocuk kütüphanesi ile eğitime çok yönlü destek

Durak'ın eğitim vizyonu, sadece EÇEM ile sınırlı kalmayıp, çocuk kütüphanesi projesini de kapsıyor. Bu kütüphanede, aileler ve çocuklar için düzenlenecek tiyatro, görsel etkinlikler, resim ve müzik atölyeleri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Kapsamlı eğitim iş birlikleri

Durak'ın projeleri, üniversiteler, milli eğitim müdürlüğü, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü gibi çeşitli kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek. Bu iş birlikleri, toplumun her kesiminin eğitime aktif katılımını ve çocukların her alanda desteklenmesini hedefliyor.

Bolu için yeni bir eğitim çağı

İlhan Durak, Bolu'da eğitim alanında radikal değişiklikler yapmayı ve şehri eğitimde bir öncü kent haline getirmeyi amaçlıyor. EÇEM ve çocuk kütüphanesi projeleri, çocukların ve ailelerin eğitimine yönelik kapsamlı destekler sunarak, eğitimde yeni bir dönemi başlatmayı vaat ediyor.