Mercedes-Benz Türk'ten kamyon şoförlerine özel bakım kampanyaları

Mercedes-Benz Türk, ağır ticari araç sektöründe liderliğini sürdürüyor. 1967'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren şirket, kamyon ve otobüs üretimiyle sektördeki standartları belirliyor. Daimler Truck AG çatısı altında, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetlerde de fark yaratıyor.

"Yol Arkadaşınız için Bakım Vakti" Kampanyası

Mercedes-Benz Türk, Euro 6 ve Euro 5 motorlu kamyonlar için özel bakım kampanyaları sunuyor. "Yol Arkadaşınız için Bakım Vakti" sloganıyla başlatılan kampanya, 2016-2021 model yılları arasındaki Mercedes-Benz Actros, Arocs ve Atego araç sahiplerine motor ve zaman bakımında cazip indirimler sunuyor.

Efsane Kamyonlarınıza Efsane Bakım!

"Efsane Kamyonlarınıza Efsane Bakım!" kampanyası, Euro 5 motorlu Mercedes-Benz Axor, Actros ve Atego araçlar için motor ve zaman bakımında yedek parça fiyatlarında indirimler ve ücretsiz işçilik fırsatları sağlıyor. Kampanya, 30 Nisan'a kadar geçerli.

Hızlı Çözüm, Cazip Fiyat!

Mercedes-Benz Türk'ün "Hızlı çözüm, cazip fiyat!" kampanyası, motor değişimine ihtiyaç duyan OM 471, OM457 ve OM501 motorlu Euro 5 ve Euro 6 araçlar için avantajlı fiyatlar sunuyor.

Sıfır Gibi Motor!

"Sıfır gibi motor!" kampanyası ile Mercedes-Benz Türk, eskiyen OM471 motorları için ekstra indirimler sunarak, araçların performansını artırıyor.

Mercedes-Benz Türk Hakkında

Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck AG'nin en büyük kamyon üretim tesislerinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası ve Daimler Buses'ın en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ile Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip. Şirket, yaklaşık 1.4 milyar avro yatırım hacmi ve 7.000'i aşkın personeli ile Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biridir.

Bakım kampanyaları hakkında daha fazla bilgi için 444 628 4 numaralı telefondan veya Mercedes-Benz Türk'ün resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.