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Bolu vefat edenler.. 27 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 27 Mart 2024 Bugün3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 27 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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İSMAİL ÖZTÜRK

Alpağut Mahallesi halkından Sevgi ÖZTÜRK’ün eşi, Oktay ÖZTÜRK’ün babası (Merhum) İbrahim ve Tevhide ÖZTÜRK’ün oğlu (Merhum) Sabahattin, Sadık, İbrahim ÖZTÜRK, Müşerref YILGÜNDÜZ, Şeref GÜLER ve Rafiye ÇALIŞIR’ın abileri;

Cenazesi bugün Alpağut mahallesi Aşağı Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpağut mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

ZÜLFÜ MEHMET KOÇYİĞİT

Cenazesi bugün öğle  ve cenaze namazına müteakip Diyarbakır’da defnedilecektir.

YUNİS EVMEZ

Cenazesi bugün öğle ve cenaze namazı sonrası Mengen Başyellice’de defnedilecektir.

27 Mar 2024 - 11:39 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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