Bolu vefat edenler.. 27 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İSMAİL ÖZTÜRK
Alpağut Mahallesi halkından Sevgi ÖZTÜRK’ün eşi, Oktay ÖZTÜRK’ün babası (Merhum) İbrahim ve Tevhide ÖZTÜRK’ün oğlu (Merhum) Sabahattin, Sadık, İbrahim ÖZTÜRK, Müşerref YILGÜNDÜZ, Şeref GÜLER ve Rafiye ÇALIŞIR’ın abileri;
Cenazesi bugün Alpağut mahallesi Aşağı Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpağut mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
ZÜLFÜ MEHMET KOÇYİĞİT
Cenazesi bugün öğle ve cenaze namazına müteakip Diyarbakır’da defnedilecektir.
YUNİS EVMEZ
Cenazesi bugün öğle ve cenaze namazı sonrası Mengen Başyellice’de defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.