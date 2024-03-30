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Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Hollanda'daki yeni araştırma, günde en az iki fincan kahve tüketiminin bağırsak kanseri hastalarında nüks riskini azalttığını ve erken ölüm riskini düşürdüğünü ortaya koyuyor. Kahve, kanserle mücadelede yeni bir umut."

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor! mask
Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor!
Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor!
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Yeni bir araştırma, kahvenin sadece sabahları uyanmamıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda bağırsak kanseri hastaları için de umut vaat eden bir içecek olduğunu ortaya koyuyor. Hollanda'da gerçekleştirilen ve bin 719 kişiyi kapsayan gözlemsel çalışma, günde en az iki fincan kahve tüketen kolorektal kanser hastalarının, hastalığın gelecekte tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Bu bulgular, kahvenin erken ölüm riskini de azaltabileceğine işaret ediyor.

Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Kahvenin gücü: bağırsak kanseriyle mücadelede yeni bir müttefik

Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Araştırma, günde birkaç bardak kahve içmenin, bağırsak kanseri hastalarının yüzde 30'una kadarının karşılaştığı tedavi sonrası nüks riskini azaltabileceğini belirtiyor. Bu, kahvenin kanserle mücadelede potansiyel bir yardımcı olabileceği anlamına geliyor. Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, kahve tüketimi ile hastalığın tekrarlama ve erken ölüm riski arasında belirgin bir bağlantı olduğunu keşfetti.

Kahve tüketimi ve sağlık üzerine etkileri

Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Araştırmaya göre, günde iki fincandan az kahve içen hastalarla karşılaştırıldığında, günde en az beş fincan kahve tüketenlerin, önümüzdeki altı yıl içinde hastalıklarının tekrarlama ihtimali yüzde 32 daha düşük. Ayrıca, kahve tüketimi ile herhangi bir nedenden ölme riski arasında da gözle görülür bir ilişki bulunuyor.

Kahve ve bağırsak kanseri üzerine yapılan ilk araştırmalardan

Kahve'nin inanılmaz mucizesi: bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Bu çalışma, kahve tüketiminin bağırsak kanseri hastalarında sadece hayatta kalma oranlarını değil, aynı zamanda hastalığın nüks etme oranlarını nasıl etkilediğini inceleyen ilk çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Eğer bu bulgular daha geniş çaplı çalışmalarla doğrulanırsa, kahve, bazı kanser hastaları için hayat değiştiren bir ilaç olarak kabul edilebilir.

# tedavi, uluslararası

30 Mar 2024 - 09:10 - Sağlık

Mahreç  Osman Aykan

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