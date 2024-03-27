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Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları!

Müge Anlı'nın programında Ergün Yıldırım'ın fuhuş için yer temin ettiği iddiaları ortaya çıktı. Çankırı'da ölü bulunan Sevim Yıldırım'ın oğlu hakkındaki şok iddialar ve aile dramı

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları! mask
Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları!
Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları!
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2020 yılında Çankırı'da bir pirinç tarlasında ölü bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın cinayetinin ardındaki sır perdesi hâlâ aralanmadı. Müge Anlı'nın programında, Yıldırım ailesinin trajedisi ve suçlamalarla dolu dramı işlenirken, Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün Yıldırım hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı.

Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları!

Ergün Yıldırım Üzerindeki Şüpheler Derinleşiyor

Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin gizemli ölümünden sonra kardeşleri Ergün'ü suçluyor. Müge Anlı'nın canlı yayınında aile içi hesaplaşmalar bir yana, Ergün Yıldırım hakkındaki şaşırtıcı iddialar izleyicileri dehşete düşürdü. Ankara'dan programa katılan bir izleyicinin iddiasına göre, Ergün Yıldırım pavyonlarda tanıştığı kişilere fuhuş için yer temin ediyor.

Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları!

Müge Anlı Şaşkınlığını Gizleyemedi: Fuhuşun Fiyatı Ne?

Programa telefonla bağlanan bir izleyici, Ergün Yıldırım'ın "universiteli kızlarla dolu" 1+1 daireler ve müstakil evler sunarak fuhuş için yer sağladığını iddia etti. Bu iddialar karşısında şoke olan Müge Anlı, hemen "Neymiş fiyatı?" diye sordu. İzleyici, 1+1 daire için günlük 5.500 TL, daha büyük gruplar içinse müstakil evlerin günlük 13.000 TL olduğunu belirtti.Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları!

Polis Baskını ve Halkın Tepkisi

Ergün Yıldırım'ın işlettiği tuhafiye dükkanlarına yapılan polis baskınları da bu iddiaları güçlendiriyor. Toplum, Yıldırım ailesinin iç yüzünü ve gerçekleri Müge Anlı'nın programında takip ederken, Ergün Yıldırım hakkındaki suçlamalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Müge Anlı'da, Sevim Yıldırım cinayetinin gölgesinde bir skandal daha... Ergün Yıldırım'ın, fuhuş pazarlığı iddiaları!

Ergün Yıldırım'ın fuhuş için yer temin ettiği iddiaları, Müge Anlı'nın programında gündeme bomba gibi düştü. Sevim Yıldırım cinayetiyle başlayan hikaye, aile içi dram ve şok edici suçlamalarla devam ediyor.

# polis, ankara, aile, iddia

27 Mar 2024 - 11:58 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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