2020 yılında Çankırı'da bir pirinç tarlasında ölü bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın cinayetinin ardındaki sır perdesi hâlâ aralanmadı. Müge Anlı'nın programında, Yıldırım ailesinin trajedisi ve suçlamalarla dolu dramı işlenirken, Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün Yıldırım hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı.

Ergün Yıldırım Üzerindeki Şüpheler Derinleşiyor

Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin gizemli ölümünden sonra kardeşleri Ergün'ü suçluyor. Müge Anlı'nın canlı yayınında aile içi hesaplaşmalar bir yana, Ergün Yıldırım hakkındaki şaşırtıcı iddialar izleyicileri dehşete düşürdü. Ankara'dan programa katılan bir izleyicinin iddiasına göre, Ergün Yıldırım pavyonlarda tanıştığı kişilere fuhuş için yer temin ediyor.

Müge Anlı Şaşkınlığını Gizleyemedi: Fuhuşun Fiyatı Ne?

Programa telefonla bağlanan bir izleyici, Ergün Yıldırım'ın "universiteli kızlarla dolu" 1+1 daireler ve müstakil evler sunarak fuhuş için yer sağladığını iddia etti. Bu iddialar karşısında şoke olan Müge Anlı, hemen "Neymiş fiyatı?" diye sordu. İzleyici, 1+1 daire için günlük 5.500 TL, daha büyük gruplar içinse müstakil evlerin günlük 13.000 TL olduğunu belirtti.

Polis Baskını ve Halkın Tepkisi

Ergün Yıldırım'ın işlettiği tuhafiye dükkanlarına yapılan polis baskınları da bu iddiaları güçlendiriyor. Toplum, Yıldırım ailesinin iç yüzünü ve gerçekleri Müge Anlı'nın programında takip ederken, Ergün Yıldırım hakkındaki suçlamalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ergün Yıldırım'ın fuhuş için yer temin ettiği iddiaları, Müge Anlı'nın programında gündeme bomba gibi düştü. Sevim Yıldırım cinayetiyle başlayan hikaye, aile içi dram ve şok edici suçlamalarla devam ediyor.