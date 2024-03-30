Ergenlik çağındaki gençlerin gizemi çözüldü: keçi kokusunun sırrı!

Bilimsel araştırmalar, ergenlik döneminin sadece ruhsal ve fiziksel değişimlerle değil, aynı zamanda belirgin koku farklılıklarıyla da karakterize olduğunu ortaya koyuyor. Friedrich Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg'de yapılan yeni bir çalışma, ergenlerin ve bebeklerin kokularını karşılaştırarak, ergenlik çağındaki gençlerin kokusunun "keçi kokusu gibi" olduğunu belirledi.

Ergenlerin keçi gibi kokusu: bilimsel bir keşif

Araştırmacılar, üç yaş altındaki 18 bebek ve ergenlik çağındaki 18 gencin kokularını inceledi. Katılımcılardan kıyafetlerinin koltuk altına yerleştirilen pamuk bantlarla bir gece geçirmeleri ve deneyden 48 saat önce parfüm, soğan veya sarımsak tüketiminden kaçınmaları istendi. Laboratuvar incelemeleri sonucunda, ergenlerden alınan örneklerde ter ve idrar kokusunu andıran küflü bir koku tespit edildi.

Bebekler ve ergenler arasındaki koku farkı

Bebeklerden alınan örneklerde ise çiçeksi, parfümsü ve sabunsu kokuların daha baskın olduğu gözlemlendi. Her iki grupta da odunsu kokuların varlığı belirlendi. Araştırmacılar, ergenlerdeki bu kokunun, ter bezlerinin artan aktivitesi ve yağ bezlerinin ürettiği sebum salgısının çoğalmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Evrimsel boyut ve ebeveyn- çocuk bağı

Araştırmanın ortak yazarlarından Ilona Croy, bebeklerle ergenler arasındaki koku farkının evrimsel bir boyutu olabileceğini ve bebek kokusunun ebeveynler ile çocuklar arasında bağ kurulmasını kolaylaştırdığını ifade ediyor. Bu, kokunun sosyal etkileşimlerde önemli bir rol oynadığını ve insan davranışları üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

Kişisel algı ve kokunun önemi

Deneyi yürüten Diana Owisenko, bir kokunun herkese daima hoş veya kötü geleceğini belirlemenin zor olduğunu, bunun kişiden kişiye değişen bir konu olduğunu vurguluyor. Bu çalışma, ergenlik dönemindeki değişimlerin sadece fiziksel ve psikolojik olmadığını, aynı zamanda algılanan kokular üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyuyor.