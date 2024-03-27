27 Mar 2024 - 12:24- Gündem G:

Gölcük Tabiat Parkı! Ramazan ayının huzur dolu sığınağı

"Bolu'nun incisi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında ziyaretçilere sakin ve huzurlu bir deneyim sunuyor. Kent merkezine yalnızca 13 kilometre uzaklıkta yer alan bu doğa harikası, Ramazan ayı boyunca en sakin günlerini geçiriyor.

İhlas Haber Ajansı
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Gölcük Tabiat Parkı! Ramazan ayının huzur dolu sığınağı
Gölcük Tabiat Parkı! Ramazan ayının huzur dolu sığınağı
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Hafta sonları tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında adeta bir sükunet adası haline geliyor. Az sayıda yabancı tatilcinin tercih ettiği bu eşsiz doğa parçası, ziyaretçilerine doğayla iç içe, huzurlu anlar yaşatıyor. Gölcük, özellikle doğa tutkunları ve huzuru arayanlar için ideal bir kaçış noktası oluşturuyor.

Gölcük Tabiat Parkı! Ramazan ayının huzur dolu sığınağı

Rasim Karadağlı gibi ilk kez Gölcük'ü ziyaret edenler, parkın serin ve taze havasına, yayla atmosferine hayran kalıyor. Karadağlı, "Buraya yazın gelmek lazım. Şu an burada kimse yok, huzurlu bir yer. Buraya gelip sakin sakin gezebilirsiniz" diyerek Gölcük Tabiat Parkı'nın sessizliğini ve huzurunu vurguluyor.

Gölcük Tabiat Parkı! Ramazan ayının huzur dolu sığınağı

Gölcük Tabiat Parkı'nda Ramazan Sessizliği

Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer, Gölcük Tabiat Parkı'nın doğal güzellikleriyle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz anlar sunuyor. Azalan kalabalık, parkın doğal güzelliklerini daha yakından deneyimleme fırsatı verirken, misafirler doğayla baş başa kalmanın tadını çıkarıyor.Gölcük Tabiat Parkı! Ramazan ayının huzur dolu sığınağı
# ramazan, doğa, ziyaret

27 Mar 2024 - 12:24 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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