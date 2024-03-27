Samsunspor'dan Çorum FK'ya altılı paket!

Samsunspor, milli takım arasını verimli bir şekilde değerlendirerek Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Karşılaşma, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı ve ev sahibi ekip, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

İlk yarıda neler oldu?

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Samsunspor, güçlü bir ilk 11 ile sahaya çıktı. Jakup Szumski, Alim Öztürk, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Kingsley Schindler, Youssef Ait Bennasser, Flavien Tait, Arbnor Muja, Moryke Fofana, Carlo Holse ve Landry Dimata ilk onbiri, maçın ilk dakikalarında dengeli bir oyun sergiledi. Ancak konuk ekip Çorum FK, maçın ilk dakikasında Suat Kaya'nın golüyle öne geçerek Samsunspor'u şaşırttı.

Samsunspor’dan hızlı yanıt

Bu golün ardından Samsunspor, rakibine hızlı bir cevap verdi. 7. dakikada Landry Dimata'nın golü ile eşitliği sağladı ve bu gol, maçın seyrini değiştiren önemli bir an oldu. Ardından Carlo Holse ve Kingsley Schindler'ın golleri ile Samsunspor, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Samsunspor farkı açıyor

İkinci yarıya değişik bir kadro ile çıkan Samsunspor, kaleyi Muhammer Yıldırım'a emanet ederken, sahada Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Marc Bola, Mustafa Haluk Tan, Taylan Antalyalı, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Benito Raman, Olivier Ntcham ve Ercan Kara yer aldı. Bu yarıda da üstünlüğünü koruyan Samsunspor, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Ercan Kara'nın golleri ile skoru 6-1'e taşıdı.

Maç sonuçları ve önemi

Bu hazırlık maçı, Samsunspor için önemli kazanımlar sağladı. Hem sahadaki oyuncuların uyumunu artırmak hem de alternatif kadro düzenlemelerini test etmek adına büyük bir fırsat oldu. Özellikle yeni transferlerin performansı ve takıma adaptasyonu dikkat çekiciydi.