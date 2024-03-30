Plastik şişelerdeki su, sağlığınızı nasıl etkiliyor

Pet şişelerdeki gizli tehlike

Günümüzde plastik kullanımı, özellikle tek kullanımlık ürünlerin yaygınlığıyla, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, dünya genelinde her yıl 500 milyar plastik poşet kullanılıyor ve dakikada 1 milyon plastik şişe satılıyor. Bu ürünlerin yarısı tek kullanımlık ambalajlar oluşturuyor. Ancak, bu kolaylık, doğanın dengesini bozuyor ve canlıların yaşamını tehlikeye atıyor.

ABD'de yapılan bir araştırma, plastik ürünlerin insan yaşamı üzerindeki risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Columbia Üniversitesi'ndeki bilim insanları, metrenin milyarda biri ölçeğinde ölçülebilen partikülleri tanımlayabilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu sayede, bir litrelik pet şişedeki suda yaklaşık 240 bin nanoplastik bulunduğu tespit edildi.

Mikro ve nanoplastiklerin tehlikesi

Mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük olan plastik parçalarıdır. Bunların daha da küçülmesiyle oluşan nanoplastikler, çevremizdeki atık plastiklerin fiziksel olarak parçalanmasıyla meydana gelir. Bu partiküller, marin boyalar, kozmetik ürünler, yol boyaları gibi birçok kaynaktan çevreye karışabilir.

İnsan sağlığı üzerindeki etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Ali Berber, mikro ve nanoplastiklerin insan vücudunda birçok doku ve organa kadar nüfuz edebileceğini belirtiyor. Ortalama bir insanın günde 2 litre su içtiğini düşünürsek, bu, günde yaklaşık 450 bin nanoplastiği vücuda almak anlamına geliyor. Bu partiküller, DNA hasarına ve oksidatif strese neden olabilir.

Tek kullanımlık plastiklerin riski

Tek kullanımlık plastik ürünler, özellikle aşırı ısı ve sıcaklıkta yapısının bozulmasıyla insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu ürünlerin çevrede birikmesi ve bilinçsiz kullanımı, daha büyük sorunlara yol açıyor.

Önlemler ve çözüm yolları

Doç. Dr. Berber, mikro ve nanoplastiklerin çevresel etkilerini azaltmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve çevre dostu alternatiflerin geliştirilmesi önemli adımlar arasında yer alıyor.