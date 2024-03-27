A Milli Takım’da EURO 2024 öncesi alarm zilleri: Tatsız provalar!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları, beklenenin aksine zorlu bir seyir izliyor. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı büyük turnuva öncesinde, ay-yıldızlı ekip iki hazırlık maçında da mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda toplamda 7 gol yiyen Türkiye, rakip filelere ise sadece bir gol bırakabildi. Macaristan ve Avusturya ile yapılan müsabakalar, turnuva öncesi yapılan tatsız provalar olarak kayıtlara geçti.

Macaristan ve Avusturya'ya karşı ağır yenilgiler

22 Mart'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşan Milli Takım, bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Ardından Avusturya ile Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda yapılan maçta ise 6-1 gibi ağır bir yenilgi alındı. Bu sonuçlar, EURO 2024'e sayılı günler kala Milli Takım'ın moralini ve güvenini sarsmış durumda.

Montella'nın zorlu sınavı

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, bu maçlarla birlikte zorlu bir sınavdan geçiyor. Montella'nın Milli Takım'ın başındaki ilk maçları başarıyla geçse de son iki hazırlık maçındaki yenilgiler, onun için ikinci bir mağlubiyet serisi anlamına geliyor. Montella'nın yönetimindeki performans, Türkiye'nin EURO 2024 öncesindeki hazırlıklarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin maç istatistikleri

Türkiye, tarihindeki toplam 624 maçın ardından 235. yenilgisini Avusturya karşılaşması ile yaşadı. Bu maçlar, Milli Takım'ın zorlu ve mücadele dolu geçmişinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Özellikle Avusturya karşısında alınan 6-1'lik yenilgi, 2021'den sonra ilk defa ağlarında 6 gol görülmesi anlamına geliyor.

İtalya ve Polonya ile final provalar

Türkiye, hazırlık sürecinin son aşamasında İtalya ve Polonya ile karşılaşacak. Bu maçlar, Milli Takım için turnuva öncesi son ciddi sınavlar olarak görülüyor. İtalya ile 4 Haziran'da Bologna'da, Polonya ile ise 10 Haziran'da dış sahada oynanacak maçlar, takımın turnuva stratejilerini ve oyuncu formunu son kez değerlendirme fırsatı sunacak. Milli Takım, bu maçların ardından turnuva hazırlıklarını Almanya'da yoğun bir tempoda sürdürecek.