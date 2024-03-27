27 Mar 2024 - 12:35- Olay Entrika G:

Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı!

Dilan Polat'ın yanından sırra kadem basan eski yardımcısı Şule'nin yeni hamlesi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı! mask
Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı!
Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı!
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Gizem Dolu Kayboluşun Ardından Sürpriz Bir Dönüş

Dilan Polat'ın eski yardımcısı olarak bilinen ve "kara kutu" lakabıyla tanınan Şule, yaşanan bir dizi olayın ardından uzun bir süre kamuoyunun gözlerinden uzak kalmıştı.

Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı!

Gerek sorgulanmama durumu gerekse Dilan Polat ile olan yakın ilişkileri, her daim merak konusu olmuştur. Özellikle Şule'nin, Dilan Polat'ın evine benzer bir ev satın alması ve bu lüks yaşamı nasıl sürdürdüğüne dair sorular cevapsız kalmıştı.

Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı!

Tutuklamalar ve Sınır Dışı Ediliş

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanması olaylarına kadar her zaman Polatların yanında olan Şule, kendisinin de gözaltına alınmadan önce bir ay önce evini satın alıp ayrılmıştı. Bu durum, Şule'nin nerede olduğuna dair merakları artırmıştı.Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı!

Ancak sınır dışı edilişinden önce çocuklarla olan bağını vurgulayan bir TikTok videosu ile "Buradayım" mesajını verdi. Alışveriş merkezinde Dilan Polat'ın kıyafetleriyle görüntülenmesi ve sonrasında yaşananlar, Şule'nin sınır dışı edilmesine kadar giden bir sürecin başlangıcını oluşturdu.

Yeni Bir Hayatın Kapıları: Gece Kulübü Açılışı

Her şeye rağmen, Şule yaşanan tüm bu olayların ardından memleketi Özbekistan'a dönerek yeni bir sayfa açma kararı aldı. Yeni başlangıcının ilk adımı olarak bir gece kulübü açtı.Dilan Polat'ın gözde yardımcısı Şule, bakın şimdi nerede? ve nasıl bir hayata geçiş yaptı!

Bu gelişme, sosyal medyada arkadaşının "hayırlı olsun" paylaşımı ile duyuruldu. Şule'nin bu yeni girişiminin "Polatlar'ın parasıyla mı açıldığı?" sorusu ise akıllarda yerini koruyor.

# dizi

27 Mar 2024 - 12:35 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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